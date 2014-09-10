Ataşehir-Ümraniye sınır değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor

Torba yasayla, yapımı devam eden Finans Merkezi’nin içinde bulunduğu Barbaros Mahallesi’nin Ataşehir’den Ümraniye’ye kaydırılmasına Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Buradaki amaç büyük bir rantın Ümraniye Belediyesi’ne kaydırılmasıdır "diye konuştu.

'AKP kazanacak diye hesap yapıldı'

CHP Milletvekilleri Kadir Gökmen Öğüt ve Celal Dinçer’le birlikte Ataşehir Belediyesi’nde basın toplantısı düzenleyen İlgezdi yasaya tepki gösterdi.



Ataşehir İlçesi’nin 2009 yılında yasayla kurulduğunu ve 17 mahalleden oluştuğunu söyleyen İlgezdi , "Barbaros Mahallesi Ataşehir’in mahallesidir. Ümraniye’yle hiçbir alakası yok. Burası oluşturulurken nasıl olsa burayı nasıl olacak AKP kazanacak diye hesap yapıldı. Ama seçimi CHP kazandı. Bu seçimi de kazanacakları ümitleri vardı. Aradan 4 ay geçmeden finans merkezini bir gece torba yasa tasarıyla Ataşehir’in elinden alıp Ümraniye’ye taşıdılar. Bu yapılan yasa kabadayılığıdır. Bu yapılan mahalle hırsızlığıdır. Burada kanun vardır.Yasanın üzerine kanun olmaz. Kanun üzerine yasa olmaz" diye konuştu.

'100 milyonluk gelir AKP'li belediyeye aktarılıyor'

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve kabul edilen "Torba Tasarıya" Ak Parti Milletvekillerinin verdiği önergenin kabul edilmesi ve ihdas edilen kanun maddesi ile Ümraniye ve Ataşehir İlçelerinin sınırları, mevzu bahis ihtilafların ortadan kaldırılması için 2008 tarihli 5747 Sayılı Kanunda olduğu gibi O4 ve E-80 Karayolları olup yeni bir sınır düzenlemesi yapılmamış, muğl?k ve ihtilafa yol açabilecek ifadelerin düzeltilmesi sağlanmıştır" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen İlgezdi, "Konu AK Partililer tarafından kamuoyuna aksettirilmeye çalışıldığı gibi belediyeler arasında bir ilçe sınırı konusundaki anlaşmazlık değildir. Konu vergi ve inşaat harçları ile birlikte yıllık 100 milyon lirayı aşan bir gelirin CHP’li bir belediyeden AK Partili bir belediyeye aktarılma meselesidir. Konu müteahitleşmiş eski ’mücahitlerin’ rant hırsıdır" diye konuştu.

'İptal için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız'

Yapılanın arkasında müteahhitlerle AK Parti’nin işlerini al gülüm ver gülüm ilişkisi içinde rahat bir şekilde sürdürmek istemesi olduğunu iddia eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, iptali için partisinin Anayasa Mahkemesine Başvuracağı bilgisini de basın mensuplarıyla paylaştı.

'Mahalle, rant hırsızlığıdır'

CHP İstanbul Milletvekili Celal Dinçer de, "Ataşehir Belediyesine 3 kilometre yakındaki araziyi alıp, 12 kilometre uzaktaki Ümraniye’ye taşıyorlar. Mahalle hırsızlığıdır, rant hırsızlığıdır bu" dedi.