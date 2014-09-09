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İstanbul'da iki ilçenin sınırları 150 trilyonluk rant için mi değişiyor?

Ataşehir ve Ümraniye İlçeleri'nin sınırları, Torba Yasa'ya son anda eklenen maddeyle değiştirildi

09 Eylül 2014 01:24

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen "Torba tasarıya", Ak Parti'li milletvekillerinin verdiği önergenin kabul edilmesiyle, yeni bir madde ihdas edildi. Buna göre, İstanbul'da Ataşehir ve Ümraniye İlçeleri'nin sınırları yeniden belirleniyor. Bu yapılırken, 04 ve E-80 karayolu, sınır olarak tayin ediliyor.

Bu önergeye karşı çıkan muhalefet, önergeyle, Ataşehir İlçesi sınırları içerisinde yer alan Barbaros Mahallesi'nin Ümraniye İlçesi'ne geçtiğini savundular.

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, AK Parti'nin tasarıya yeni madde ihdas etmesini eleştirdi. Tasarı görüşülmeden önce AK Parti ile yaptıkları görüşmede anlaşmaya vardıklarını belirten Halaçoğlu, "(Yeni madde eklemeyin) dedik, siz de kabul ettiniz ama şimdi bu önergeyi getiriyorsunuz. Meclis gibi bir yerde önce söz vereceksiniz, sonra aldatmaya kalkacaksınız, ayıptır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, önergenin İçtüzüğe de Anayasa da uygun olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, önergeyle ilçelerin hudutlarının yeniden belirlendiğini, sınırların tariflerinin doğru düzgün yapıldığını kaydederek, "Tarifle ilgili bir sıkıntı var, o gideriliyor. Daha önce tarifi yapılmış olan yerle aynı yer oluyor, herkes ne olduğunu bilsin diye. Birisinden diğerine geçme şeklinde bir düzenleme yapılmıyor" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ise yapılan bu değişiklikle, 150 trilyon liralık inşaat harcının, Ataşehir İlçesi'nden Ümraniye İlçesi'ne geçtiğini iddia etti.

 

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