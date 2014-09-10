Ataşehir'de Finans Merkezi'nin bulunduğu mahalle, AKP'li Ümraniye Belediyesi'ne bağlandı

TBMM'de kabul edilen torba yasayla Ataşehir'deki Finans Merkezi’nin üzerinde yükseldiği Barbaros Mahallesi, milyonlarca liralık inşaat harcı geliriyle birlikte CHP’li Ataşehir Belediyesi’nden AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne geçti.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, AKP’nin ilçenin en fazla değer yaratan bölgelerinden Barbaros Mahallesi’ne el koyma girişimlerine 2010 yılından beri direndiklerini belirterek “Konu AKP’liler tarafından kamuoyuna aksettirilmeye çalışıldığı gibi belediyeler arasında bir ilçe sınırı konusundaki anlaşmazlık değil. Ortada vergi ve inşaat harçları ile birlikte yıllık 150 milyon lirayı aşan bir gelirin CHP’li bir belediyeden AKP’li bir belediyeye aktarılma meselesi var. Biz Ataşehir Belediyesi, Barbaros Mahallesi halkıyla bu karara direneceğiz” dedi. Yasayı aşıp belediye meclisi kararı ile mahalleyi kendine bağlayan Ümraniye Belediyesi, 2011 yılından beri bölgede inşaat ruhsatı veriyor.

2008 yılında yasa ile kurulan Ataşehir Belediyesi, tartışmaya neden olan Barbaros’un da yer aldığı 17 mahalleden oluşturuldu. Cumhuriyet’ten Özlem Güvemli’nin haberine göre, Uluslararası İstanbul Finans Merkezi projesinin yer aldığı mahallenin 650 dönümünün kadastral devri, 2009 yerel seçimlerinden haftalar önce Ümraniye Belediyesi’ne yapıldı. Yani finans merkezi İBB’nin idari sınırları gösteren haritasında Ümraniye sınırları içine sokuldu.

Ataşehir Belediyesi, neredeyse kurulduğu günden beri sehven sınırları dışına çıkarılan mahalleyi geri almak için sayısız yazışma yaptı. 30 Nisan 2010’da İBB’ye başvuran Ataşehir Belediyesi, yasadan önce Kadıköy sınırları içinde yer alan, yasa yürürlüğe girince tamamı Ataşehir’e dahil edilen Barbaros Mahallesi’nin haritalarda Ümraniye sınırları içinde gösterildiğini belirterek ilçe sınırlarının yasaya uygun şekilde düzeltilmesini istedi. İstanbul Valiliği Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne de durum bildirildi ve görüş istendi. Ancak bir sonuç alınamadı.

Ümraniye Belediyesi, 22.07.2008 tarihli meclis kararında adres bilgi çalışmaları sırasında alanın Ümraniye Site Mahallesi’nde gösterildiğini belirterek kendini savundu. Ümraniye Belediyesi yazışmalara verdiği yanıtta yasaya göre Atatürk Mahallesi’ni E-80 Karayolu ile 0-4 Karayolu’nun kuzeyinde kalan bölümün ilçelerine katıldığını savundu. Oysa yasada Barbaros Mahallesi’yle ilgili 0-4 ve E-80 karayoluna ilişkin bir bağ kurulmamıştı.

Burada oy kullanıyorlar

Ataşehir Belediyesi 8 Temmuz 2011 tarihinde bu kez İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü’ne başvurdu ve ortaya çıkan sınır uyuşmazlığının belediye hizmetlerini aksattığını, bu bölgede yatırım yapılamadığını bildirdi. Barbaros Mahallesi’nde ikamet eden yurttaşların tüm seçimlerde Ataşehir sınırları içinde oy kullandığına dikkat çekildi. Ataşehir Belediyesi, 14 Ekim 2011’de tekrar valiliğe yazı yazdı. Yine sonuç çıkmadı.

Mahkeme kararı

Emlak Konut Gayrimenkul ortaklığı geçen yıl Barbaros Mahallesi’nde bulunan taşınmazları için mahkemeye başvurarak vergilerini Ümraniye Belediyesi’ne ödediğini belirterek Ataşehir Belediyesi’nin de vergi alıp alamayacağını sordu. Davayı 23 Mayıs 2014’te karara bağlayan İstanbul 10. Vergi Mahkemesi de Barbaros Mahallesi’nin tamamının Ataşehir Belediyesi’ne katıldığını belirterek ortada böyle bir kanuni düzenleme varken söz konusu parsellerin belediye meclisi kararı veya valilik onayıyla sınırlarının değiştirilmesi mümkün olmadığını ifade etti. Kararda 0-4 Karayolu’nun bu mahalleyi iki kısma ayırmadığı da belirtildi.

‘Mahalle hırsızları’

Yasadaki değişikliğe tepki gösteren Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “AKP’nin rantçı zihniyetinin en son ve tipik örneklerden biri. Konu eski mücahitlerin rant hırsıdır” yorumunu yaptı. İlgezdi şunları söyledi: “AKP iktidarının Ataşehir ilçesini Kadıköy Belediyesi’nden ayırmasının nedeni, yeni oluşturulan bu ilçede yapılacak yerel seçimleri AKP’nin kazanacağına ilişkin kesin inancı olmuştur. Ama Ataşehir’de beklemedikleri bir şekilde yerel seçimleri CHP’nin kazanması oyunları bozdu. Barbaros Mahallesi ve Ataşehir ile ilgili hesaplarını 30 Mart yerel seçimlerine erteleyen AKP bir kez daha yerel seçimleri CHP’ye kaybederek büyük bir hayal kırıklığına uğramış ve seçimlerle elde edemediğini yasalarla elde etme yoluna gitmiştir. TBMM’de elde ettiği çoğunluğu, yasalarla istediği gibi oynamak için kullanmayı alışkanlık haline getiren AKP, şimdi de bir mahalle hırsızlığı yapmaktadır.”

Ağaoğlu inşaatı

Ağaoğlu tarafından yapılan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Özel Proje ve Rekreasyon Alanı’nın inşaatı sırasında kullandığı dinamitlerden rahatsız olan mahalle sakinlerini şikâyetleri de sınır sorununa takılmıştı. İBB konuyu Ümraniye Belediyesi’ne, İstanbul Valiliği de Ataşehir Belediyesi’ne iletmişti.