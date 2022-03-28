Atari'nin el yapımı ahşap konsoluna rekor fiyat!

ABD merkezli video oyunu şirketi olan Atari'nin "Home Pong" isimli el yapımı ahşap prototip konsolu, açık artırmada yaklaşık 4 milyon TL (270 bin dolar) gibi rekor bir ücretle satıldı.

1972 yılında faaliyetlerine başlayan ve Türkiye’de 1990’lı yıllarda oldukça popüler olan Atari markası, video oyunlarıyla dünya çapında ikonik bir yer edinmişti.

Günümüzde ise RR Auction şirketinin açık artırmada sattığı, 1975 üretimi "Home Pong" prototip konsolu ise yaklaşık 4 milyon TL’ye alıcı buldu. Müşterilere modeli tanıtmak için üretilen el yapımı ahşap prototip, pedallı kontrol düğmeleri, parlak kırmızı bir "oyunu başlat" düğmesi, dahili hoparlörü için metal bir ızgara ve çalışmayan bir Pong çipi içeriyor.



Atari tarafından üretilen sadece iki prototip konsoldan biri olan bu ürün, Steve Jobs’un eski akıl hocası Allan Alcorn’un koleksiyonundan geliyor.

Atari, ilk kez 1972’de masa tenisi temalı video oyununu piyasaya sürmüştü. Birkaç yıl sonra da, ev için sistemlerini tanıtarak evlerdeki video oyun konsolları için kendi pazarını oluşturdu.