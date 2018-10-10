Ataol Behramoğlu'nun şiirlerinden uyarlanan “Bebeklerin Ulusu Yok” İstanbul'da sahne alıyor

“Bebeklerin Ulusu Yok” isimli tiyatro oyunu, Ataol Behramoğlu’nun aynı isimli şiir kitabı ekseninde uyarlanan ve savaşın acımasızlığını gözler önüne seren, şairin bugün hâlâ gerçekliğimize dokunan şiirlerinden oluşan bir kolaj olarak karşımıza çıkıyor.

Şair, savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı, çaresizliğe karşı umudu savunan evrensel bir söz söylüyor. Ekim ayı içerisinde Şişli, Kadıköy ve Beşiktaş’ta 6 kez sahnelenecek olan tiyatro oyunu, bu evrensel sözü yer yer şiirle, yer yer şarkıyla, kısaca sanatın evrensel diliyle, yeryüzüne barış hâkim oluncaya dek dillendireceğini vaat ediyor.

İşte Ataol Behramoğlu’nun yazdığı, Özgür Efe Özyeşilpınar’ın oyunlaştırıp yönettiği ve oyunda Özyeşilpınar’ın yanı sıra Gamze Durmuş ile Nihan Ekitöz’ün bulunduğu “Bebeklerin Ulusu Yok” oyununun sergileneceği yerler ve tarihler şöyle: