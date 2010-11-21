Ata'nın annesinden oğullarına ilginç sevgi sözü

T24- İthal sığır cinsi adı olan 'angus', Ata Demirer ve ailesinin lugatına 'sevgi sözcüğü' olarak eklendi!



Et fiyatlarını aşağı çekmek için ithaline başlanan ve aylardır dillerden düşmeyen “angus” cinsi sığırlar, son olarak Ata Demirer’in evinde gündem yarattı. Hürriyet'in haberine göre, ünlü komedyen, önceki gün yazdığı Twitter mesajıyla, bu kelimenin evlerinde artık çok farklı bir anlamda kullanıldığını duyurdu.



'Gülelim mi bozulalım mı?'



Cihangir’de annesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan ünlü komedyen, annesinin onları “anguslarım” diye sevmeye başladığını yazdı. İşte Ata Demirer’in o komik Twitter mesajı: “Annem az önce kardeşimle bana bakıp, ‘Anguslarım benim’ dedi. Kaldık öyle, gülelim mi, bozulalım mı... Sahneye çıkaracağım bu kadını!”







