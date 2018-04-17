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Atanamayan öğretmenin arkasından “Gittiği yer cehennem, CHP'nin bir oyu daha azaldı” dediği iddia edilen AKP'li yöneticiden açıklama

Korkmaz, paylaşımın yapıldığı hesabın kendisine ait olmadığını söyledi

17 Nisan 2018 16:07

Aydın’da, 2014 yılında mezun olmasına rağmen 4 senedir iş bulamayan sosyal bilimler öğretmeni Merve Çavdar’ın intihar etmesinin ardından  “Gittiği yer cehennem, CHP’nin bir oyu daha azaldı” dediği iddia edilen AKP Esenler Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Şeyma Korkmaz’dan açıklama geldi. Çavdar’la ilgili yapılan yorumların kendisine ait olmadığını söyleyen Korkmaz, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu ve bilgilerinin başka biri tarafından izinsiz kullandığını savundu. 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, “Şüpheli @korkmazseyma Twitter kullanıcısının ekranında, şahsıma ait @korkmazzseyme Instagram hesabımın kısa yolunu kendi hesabıymış gibi yansıtması sonucu sosyal medya ve haber kaynaklarınca fotoğraflarım kullanılmak suretiyle yapılan paylaşımlar sonucunda siyasi kimliğim kullanılarak, mensubu olduğum AK PARTİ ESENLER GENÇLİK KOLLARI aleyhine karalama kampanyası başlatılmıştır” dendi. 

Yaşananlar sonrasında hiçbir ilgisi bulunmadığını belirttiği paylaşım nedeniyle tanıdığı ve tanımadığı insanlar tarafından yoğun şekilde arandığını ve mağdur edildiğini belirten Korkmaz “Hesaplarımın kısa yollarını ve fotoğraflarımı paylaşan kişi ya da kişilerin cezalandırılmasını talep ederim” ifadelerini kullandı.

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