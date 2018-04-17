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Ataması yapılmayan öğretmen, işsizlik nedeniyle yaşamına son verdi!

Merve Çavdar, 2014 yılında mezun oldu

17 Nisan 2018 10:59

Aydın'da 25 yaşındaki Sosyal Bilimler Öğretmenliği mezunu Merve Çavdar, işsizlik nedeniyle yaşamına son verdi.

Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Merve Çavdar, depresyon haplarını içerek intihar etti. İddiaya göre 2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak mezun olan Çavdar'ın atamasının yapılmadığı ve işsizlik nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öne sürüldü.

DHA'dan edinilen bilgiye göre olay, dün saat 17.00 sıralarında Güzelçamlı Mahallesi sahilinde meydana geldi. 2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak mezun olan Merve Çavdar, iddiaya göre ataması yapılmayınca bunalıma girdi. Dün sabah saatlerinde evden 'iş bulmaya gidiyorum' diyerek çıkan Çavdar, Güzelçamlı sahiline geldiğinde yanındaki depresyon haplarının tamamını içerek yaşamını son verdi.

Kıyıda bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Genç öğretmenin cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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