En çok hangi branşta öğretmen ataması yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2016 Şubat dönemi 30 bin öğretmenlik için başvuru ve atama duyurusuna ilişkin branş dağılımını açıkladı. En fazla atama, sınıf, İngilizce ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine olacak.

Radikal’de yer alan habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımının bakanlığın internet sayfasında yayınlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak ilk atama, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama ve milli sporcuların ataması kapsamında atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesinde belirtilen alanlarda 30 bin öğretmen kadrosuna atama yapılmak üzere başvuru alınacaktır" denildi.

Buna göre en fazla öğretmen alımı yapılacak branşlar şöyle:

Bilişim Teknolojilerine bin 208

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 bin 818

Fen Bilimleri/Fen ve Teknolojileri bin 406

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2 bin 14

İngilizce 3 bin 124

Matematik bin 52

Okul Öncesi bin 830

Rehberlik bin 620,

Sınıf öğretmenliği 3 bin 292

Türk Dili ve Edebiyatı bin 50

Türkçe öğretmenliği bin 511

En az öğretmen alımı 1'er kişiyle Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Gemi Yapımı/Gemi Donatım, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Sağlığı, Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar alanlarına olacak.

Başvuru ve atama işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adaylar, atama sayfasındaki "ilk atama","yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama" ve milli sporcuların ataması" şeklinde düzenlenmiş atama çeşidini seçmek suretiyle http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki elektronik başvuru formunu kullanarak 2-8 Şubat 2016 arasında başvurularını yapabilecekler.