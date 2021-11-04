Atamalar devam ediyor: TRT'ye son transfer a Haber'den

A Haber’de cumhurbaşkanlığı muhabiri olarak görev yapan Lamia Ayhan, Haber Müdürü olarak TRT Haber’e transfer oldu.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda (TRT) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Genel Müdürlüğe de Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’nın atanmasıyla başlayan yeni atamalar devam ediyor. Kurumdaki son transfer A Haber’den yapıldı. Medya Radar'ın haberine göre en uzun süre başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı muhabiri olarak görev yapan Lamia Ayhan, bundan sonra TRT Haber'de haber müdürlüğü görevini üstlenecek.

Lamia Ayhan kimdir?

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan Lamia Ayhan, mesleğe 1997 yılında Flash TV’de başladı. Sürekli basın kartı sahibi olan Ayhan, 1999 yılında Akşam Gazetesi’ne transfer olarak yüksek yargı muhabirliği yaptı. 6 yıl süreyle Star Haber’de çalışan ve son olarak A Haber’de cumhurbaşkanlığı muhabiri olarak görev yapan Ayhan, 2011 yılından bu yana aralıksız olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takip ediyordu. Ayhan, Ankara’da aralıksız olarak en uzun süre Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yapan tek muhabir olma unvanını taşıyor.