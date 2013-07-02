Atalay'ın basın müşavirliğinden yalanlama

Atalay'ın Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı gazete, internet sitesi ve köşe yazılarında bugün, Başbakan Yardımcısı Atalay'ın dün Kırıkkale’de gazetecilerle yaptığı görüşmeye ilişkin detayların yer aldığı hatırlatıldı.

Konuşmada, Atalay'ın 'Gezi Parkı olaylarının arkasında Yahudi diasporası olduğu' şeklinde bir ifadesinin veya değerlendirmesinin söz konusu olmadığı iddia edilen açıklamada, bazı ifadelerinin 'çerçevesi dışına taşınarak' ve 'eklemeler yapılarak' yayınlandığı öne sürüldü.

Açıklama şöyle:

'Maalesef bir haber ajansı, Başbakan Yardımcımızın açıklamalarını kendisi yorumlayarak ve çarpıtarak bu şekle getirmiş ve servis etmiştir. Konuşma kaydına ve diğer haber ajanslarının metinlerine bakılırsa bu görülecektir. Değerlendirmede sadece uluslararası medyanın Gezi Parkı olaylarını çabuk satın alması ve maksadı aşan uzun yayınlar yapması üzerinde durulmuştur. Konuşmada ne Türkiye’deki Musevi vatandaşlarımız ne de diğer ülkelerdeki Musevilere dönük bir işaret, ifade ve kasıt söz konusu değildir.'