Atalay'dan 'iki bin kişilik paralel devlet' raporu açıklaması

AKP İstanbul milletvekili Burhan Kuzu'nun Twitter hesabından dile getirdiği "paralel yapılanmayla ilgili Başbakan Erdoğan'a iki bin kişilik istihbarat raporu sunulduğu" iddasını Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay yalanladı. Atalay, "Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Habertürk televizyonuna konuşan Atalay'ın açıklamaları şöyle:

"Bütün bu tartışmalar daha da şeffaflaşmaya gidecektir. Demokratikleşme ile ilgili hassasiyetimiz artacak. AB süreci de bunun bir boyutu olacak. Eğer yanlışlıklar varsa, yargıda, dinlemede, emniyette başka yerlerde objektif açık olarak, hukukun içinde, kim tarafından olursa olsun, illegal yapılar içinde öyle bir şey olmaz.

"Her şeyin hukukun içinde yürütülecek. Millete güven verilecek. Biz 2014’e girerken bu konuları bir yandan yaşadık, bir yandan tecrübeler de yaşadık. İki seçimin olduğu bir yıl.

"Genel af bizim gündemimizde yok. Ama biliyorsunuz tutuklulukla ilgili bir tutumumuz var. haksız yere uzun tutukluluklara biz karşıyız. Yani bir yandan yargının hızlı işlemesi için tedbirler aldık. Temyiz kısmında yeni daireler oluşturuldu. Yargı hızlı işlesin kararını versin. Eğer karar gecikiyorsa, veyahut somut delillerde sorun varsa uzun tutukluluk olmaz.

"Affa gelince biz hiç genel af sözü kullanmadık. Ama şunu da hep ifade ettik. Çözüm süreci yürüyor, sağlıklı şekilde yürüyor. Bunun sonunda mutlaka her ülkede her örnekte örgüt mensuplarının gelecekleriyle ilgili düzenlemeler yapılır. Bunların kademe kademe suça karışmamış olanlar, daha üst kademeler vesaire farklı değerlendirilir. Ama bunların eve dönüşüyle ilgili, bundan sonraki hayatlarıyla ilgili düzenlemeler yapmak durumundasınız. Çözüm sürecinin sonunda mutlaka bu konu gelecektir. Belki af diye tartışılan gündeme gelen şeyler böyle de anlaşılabilir. Bu bir af değil ama eve dönüşleri, şimdi de var 221’nci madde var. Örgüt mensupları suça karışmamışsa, eve dönmek istiyor buna yönelik düzenlemeler çözüm sürecinde olur.

"Örgüt kadrolarının tamamıyla ilgili sizin düzenlemeler yapmanız söz konusu olabilir.

Af, Öcalan'ı kapsar mı?

"Verilmiş bir yargı kararıdır. Orada bir şey söz konusu olmaz."

Çözüm süreci

"Çözüm sürecinin önemli ayağı, MİT Müsteşarımız orayla görüşür. İkinci ayağı BDP ’dir. Onunla adalet bakanımız görüşür. Şu anda öyle yürüyor. Ama Kuzey Irak bu olayın daima içinde.

"Şunu ifade etmek isterim. Kökü çok derinlerde olan konular. Çok sabırlı ve dikkatli çalışmalar yürütmek gerekiyor. Süreci koparmadıkça diğer şeylerin biraz zaman alması normaldir. Süreç yürüyor, orada bir tereddüt yok. Bazı şeyler zaman alabilir. Bu sorun çözülecek.

"2013 dediğimizde çözüm süreci en önemli olaydır. Kendimin çok rol aldığım çözüm süreci 2013’ün başında başlamıştır, o konuda çok memnunum ben. Canlar kaybolmadı, şehitler gelmedi.

"Başka şeyler sıralanabilir. Büyük hamleler vardı. Yatırımlar. Gezi olayı vardı toplumsal olay. 2014’te ise beklediğimiz tabi iki tane seçim var. Cumhurbaşkanını ilk defa halk seçecek. Anayasayı değiştirdik ama hiç uygulanmadı, ilk defa bu uygulanacak. En önemlisi odur diye düşünüyorum. Ama bizim partimiz için tabi özellikle 2014 çok hareketli bir yıl. Önce yerel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, adayımız kim olacak, partimizle ilgili gelişmeler siyasi gündemimiz çok yoğun. Bir şey çok önemli ekonomik istikrar. İstikrarsızlık olmaması gerekiyor."

Anketlerdeki tablo

"Aralık ayı gündem araştırmaları çıktı. Önceki trend devam ediyor. Kuruluş adı vermeyeyim. İki araştırma var. Biz hep yüzde 50’nin üzerindeyiz.

Yolsuzluk operasyonu halkı etkiledi mi?

"Bu konuları daha iyi analiz ediyoruz. Bizim kendi oy tabanımızda büyük bir değişiklik görmüyoruz."