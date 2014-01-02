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'Paralel devlet' iddiasına soruşturma

YARSAV'ın devlet içinde yasadışı örgütlenme olduğu iddialarıyla ilgili suç duyurusunu değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı

02 Ocak 2014 21:59

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP’li Mehmet Ali Şahin’in “Yargıtay’ın imamı” ve Başbakan’ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın “Yargıdaki farklı oluşumlar ve kumpas” açıklamaları doğrultusunda devlet içinde yasadışı örgütlenme iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), ahin ve Doğan’ın sözleri üzerine 'görevini kötüye kullanan' yargıçlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Bürosu Başsavcıvekiliği, YARSAV’ın suç duyurusu dilekçesini işleme koyarak soruşturma başlattı.
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yargıda örgütsel bir yapı olduğunu ifade etmişti.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin de "cemaatin imamı olarak bilinen bir Yargıtay üyesinin Fethullah Gülen'den görüş alarak karar verdiğini” söylemişti.
Başbakan Erdoğan’ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan ise köşe yazısında “orduya kumpas kuruldu” diye yazmıştı.

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