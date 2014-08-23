Atalay: Türkiye'de 1 milyon 140 bin Suriyeli kamp dışında yaşıyor

Türkiye'de barınan Suriyeliler ile ilgili çalışmalar nedeniyle, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay başkanlığında Ankara'da bir zirve düzenledi. Toplantıda verilen rakamlara göre Türkiye'de 1,3 milyon Suriyeli mülteci yaşıyor.

Türkiye 'de barınan Suriyeliler ile ilgili çalışmalar nedeniyle, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay başkanlığında Ankara'da JW Marriott Hotel'de toplantı yapıldı. Türkiye'de 1 milyon 360 bin Suriyelinin barındığını belirten Atalay, "Bugün itibariyle yaklaşık 220 bin kişi, kamplarımızda barınmaktadır. 22 kampımız vardır. Bunlardan bir kısmı çadır bir kısmı konteyner kenttir. Nüfusu 35 bini bulan kampımız vardır. Şu andaki tespitlerimize göre, 1 milyon 140 bin civarında Suriyeli ise kamplar dışında yaşamlarını sürdürmektedir" açıklamasında bulundu.

Atalay: Suriyeli sığınmacılar sabırlı ve uyumlu

Türkiye'de son günlerde Suriyeli mültecilerin yaşadığı bölgelerde çıkan olaylara karışmasını da değerlendiren Atalay, "Göç alan bölgelerde yaşanan bazı adli olaylar, ayrımcı bir bakış açısı ile bazen büyütülebilmekte ve zaman zaman şiddet olayları da yaşanmaktadır. Milletimiz doğrusu iyi bir ev sahipliği yapmıştır. Basın ve kamuoyuna yansıyan olaylar şu anda mevzi olaylardır. Suriyeli sığınmacı kardeşlerimiz de hem sabırlı hem de doğrusu çok uyumludur" dedi.

Atalay, yaşanan olayları kitlelere mal etmenin yanlış olacağını belirterek, "Bu gelişen olayları büyük kitlelere mal etmek yanlıştır. Halen bütün illerde yardım kuruluşlarımız ellerinden gelen yardımı yapmaya çalışmaktadır" dedi.

Toplantıya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.