Üç Suriyeli sığınmacı öldürüldü

Hatay’da ikisi kadın üç Suriyeli sığınmacı, kiraladıkları evde başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Yaklaşık bir yıl önce ülkelerindeki savaştan kaçarak Hatay'a gelen ikisi kadın üç Suriyeli, merkez Antakya İlçesi Meydan Mahallesi’nde ev kiraladı.

Su faturasını kiracılarına vermek için giden ev sahibine kimse kapıyı açmadı. Salı akşamı yeniden kiracılarının kapısını çalan ev sahibi, evden kötü kokuların geldiğini de fark edince yanındaki yedek anahtarla kapıyı açtı ve 21 yaşındaki Muhammed A.A, H.H. ve M.H.'nin çürümeye başlamış cesetlerini buldu.

Olay yerine gelen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, cesetler üzerinde yaptıkları ilk incelemede, Suriyeli üç kişinin de başlarından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan emniyet güçleri, failleri yakalamak için eve yakın bölgedeki güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.

Soruşturmayı çok yönlü olarak sürdüren emniyet güçleri, izledikleri kamera görüntülerinden olayın faili olabilecek kişileri belirlediklerini ve yakalanmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.