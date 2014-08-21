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Suriyelilere ait dükkânlara denetim başladı, Arapça tabelaya müdahale

Suriyeli işletmecileri uyaran zabıta ekipleri, Arapça tabelaların Türkçe tabelalarla değiştirilmesini de istiyor

21 Ağustos 2014 10:14

Gaziantep’te yerli esnafın ‘Vergi ödemiyorlar, bizim işlerimizi kötü etkiliyorlar’ diye tepki gösterdiği Suriyelilere ait dükkânlara denetim başladı. Bu işletmelere gidip eksiklikleri tutanak altına alan ve Suriyeli işletmecileri uyaran zabıta ekipleri, Arapça tabelaların Türkçe tabelalarla değiştirilmesini de istiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Suriyeli sığınmacılar tarafından açılan ve birçoğunda Arapça tabela bulunan iş yerlerini mercek altına aldı.

Yaklaşık 200 bin Suriyeli'nin barındığı şehirde, sığınmacıların açtığı işletmelerdeki eksiklikleri tutanak altına alan zabıta ekipleri, Suriyelilere çeşitli uyarılarda bulunuyor.

Ekipler, birçoğunda Arapça tabela bulunan işletme sahiplerine, iş yerlerinde Türkçe kullanma zorunluluğunu hatırlatıyor. Tabeladan fiyat listesine, menüden dış cephe giydirmelerine kadar iş yerlerindeki tüm unsurların Türkçe olmasını isteyen görevliler, ikazlara dikkate almayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını hatırlatıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sığınmacıların kentin ekonomik yaşantısına adapte olmaya çalıştığını söyledi. Suriyelilerden kaynaklı sorunların önüne geçmeye çalıştıklarını anlatan Şahin, "Kentimizdeki sığınmacılardan bazılarının yakınları üzerine iş yeri açtığını tespit ettik. Gelen şikayetler doğrultusunda özellikle gıda alanındaki işletmelerde bazı eksikler olduğunu belirledik. Arapça levha konusu üzerinde de çalışıyoruz. Sığınmacılar ekonominin içinde yer almak istiyorsa kurallarımıza uymak zorunda. Aksi halde gerekli önlemleri alırız. Haksız rekabet ve halk sağlığını tehdit edecek unsurlara müsaade etmeyiz" dedi.

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