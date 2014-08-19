Atalay: MİT gerekirse Kandil'e gidip çözüm sürecini görüşür

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, MİT ve Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'nın gerekirse Kandil'e gidip görüşmeler yapabileceğini söyledi.

NTV'ye açıklamalar yapan Beşir Atalay, sürecin artık son adımlarının belirlenmesi gerektiğini, bu çerçevede bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Atalay sürecin bu aşamasında Öcalan ve HDP dışında, Kandil'le doğrudan görüşmelerin de faydalı olabileceğini söyledi.

Özellikle eve dönüşlerin başlaması için planlamalar yapılması gerektiğini ifade eden Atalay bunun için de tarafların tamamen eylemsizlik durumuna gelmesi gerektiğini açıkladı. Bu çerçevede süreç boyunca can kaybı olmadığını ancak PKK'nın seçim dönemlerinde baskı uygulama gibi eylemlerini sürdürdüğünü söyleyen Atalay, bugün Lice'de Mahsum Korkmaz heykelinin yıkılması nedeniyle yaşanan olayları da değerlendirdi. Heykel olayını bir provokasyon olarak değerlendiren Atalay, "Güvenlik güçlerimiz süreç nedeniyle bu tip provokasyonlara göz yumamaz. Buradan da ifade ediyorum, süreç var diye yasadışılığa müsamaha göstermesinler" dedi.