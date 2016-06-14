Atalay Filiz'in avukatı akıl sağlığı raporu istedi

Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'in avukatı müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek Adli Tıp'a sevkini istedi. Zanlının akıl sağlığı yerinde ise hapiste kalacağı süre 36 yıl olacak. Aksi durumda ise serbest kalacak.

İzmir'de yakalanan seri cinayet zanlısı Atalay Filiz, getirildiği İstanbul'da Nöbetçi Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.





'Gazete haberlerinden şifreli mesajlar geliyor'



hürriyet'in haberine göre; Filiz'in, 8 sayfalık savcılık ifadesinde işlediği cinayetleri gazetelerde okuduğu haberlerden aldığı mesajlar nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

Zanlı, 11 yaşından bu yana gazete okuduğunu belirtti, "Gazetelerde bana 'Atalay kantinden gofret çal' gibi mesaj verildiğini fark edince kantininden gofret ya da çikolata çalıyordum" dedi.

Rus sevgilisini 'casus' diye öldürmüş

Filiz, gazete yazılarındaki mesajlarda Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova'nın casusluk yaptıkları gerekçesiyle öldürülmesinin emredildiğini, cinayetleri bu nedenle işlediğini savundu.



Öğretmen Fatma Kayıkçı'yı, kimliğini deşifre etmeye çok yaklaştığı için öldürdüğünü söyleyen Filiz, bu cinayeti de yine gazete haberlerinden aldığı mesajla işlediğini iddia etti.

Avukatından flaş girişim

Atalay Filiz’in avukatının hakimlik sorgusu sırasında müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını, bu nedenle adli tıpa gönderilerek gözlem altına alınmasını talep ettiği öğrenildi.



Soruşturmayı yürüten savcı, akıl sağlının yerinde olup olmadığının tespiti için Atalay Filiz'i Adli Tıp Kurumu'na gönderebilir.

