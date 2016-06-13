Atalay Filiz'le selfie çeken Cinayet Büro Amiri'ne soruşturma

İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin zanlısı olarak aranırken İzmir'de yakalanan Atalay Filiz ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle, İzmir Cinayet Büro Amiri Vedat Yaylalı hakkında soruşturma başlatıldı.

Atalay Filiz'le selfie çeken ve paylaşan 3 polis hakkında soruşturma başlatılmış, açığa alınmışlardı.

Bugün ise bir polisin daha Filiz'le selfie çektiği ortaya çıkmıştı. Bu kez Filiz'in İzmir Cinayet Büro Amiri başkomiser Vedat Yaylalı ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Tepki çeken gelişme üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün başkomiser Yaylalı hakkında da soruşturma başlattığı öğrenildi.