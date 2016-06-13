T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atalay Filiz'le selfie çeken Cinayet Büro Amiri'ne soruşturma

Atalay Filiz'le selfie çeken 3 polis açığa alınmıştı

13 Haziran 2016 22:54

İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin zanlısı olarak aranırken İzmir'de yakalanan Atalay Filiz ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle, İzmir Cinayet Büro Amiri Vedat Yaylalı hakkında soruşturma başlatıldı.

Atalay Filiz'le selfie çeken ve paylaşan 3 polis hakkında soruşturma başlatılmış, açığa alınmışlardı.

Bugün ise bir polisin daha Filiz'le selfie çektiği ortaya çıkmıştı. Bu kez Filiz'in İzmir Cinayet Büro Amiri başkomiser Vedat Yaylalı ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düştü. 

Tepki çeken gelişme üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün başkomiser Yaylalı hakkında da soruşturma başlattığı öğrenildi.

 

ETİKETLER

atalay filizvedat yaylalıpolisselfie

İlgili Haberler

Seri katil Atalay Filiz'le selfie çeken polisler açığa alındı

İzmir Cinayet Büro Amiri'nin de seri katil Atalay Filiz ile selfie çektiği ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24