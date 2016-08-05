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15 Temmuz Darbe Girişimi

Atalay Demirci gözaltına alındı

Demirci'nin, Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Enes Kanter ve Hakan Şükür'le yazışmaları ortaya çıkmıştı

05 Ağustos 2016 18:21

Fethullah Gülen'e yakın isimler Enes Kanter ve Hakan Şükür ile yazışmaları ortaya çıkan komedyen Atalay Demirci Ankara'da terörle mücadele şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Twitter hesabı hacklenen Atalay Demirci'nin Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yaptığı konuşmalar yayınlanmıştı. Yazışmalarda Atalay Demirci'nin Enes Kanter'e, 29 Temmuz tarihli olduğu öne sürülen mesajda "Tedbiren takibi bırakmak zorundayım bu arada, anlarsın kardeşim. Nelere bakarak insan avlıyorlar" dediği iddia ediliyordu.

Twitter hesabı hacklenen Atalay Demirci'nin Hakan Şükürve Enes Kanter ile yaptığı konuşmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda Atalay Demirci'nin Enes Kanter'e, 29 Temmuz tarihli olduğu öne sürülen mesajda "Tedbiren takibi bırakmak zorundayım bu arada, anlarsın kardeşim. Nelere bakarak insan avlıyorlar" dediği iddia edilmişti. Atalay Demirci sosyal medyayı sallayan mesajlardan sonra açıklama yapmıştı.

 

 

Twitter hesabı hacklenen Atalay Demirci'nin Hakan Şükür ve Enes Kanter'le yazışmaları ortaya çıktı

Acun Ilıcalı, Atalay Demirci'yi sosyal medyada engelledi

 

 

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