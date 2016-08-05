Acun Ilıcalı, Atalay Demirci'yi sosyal medyada engelledi

Yapımını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasında birinci olan Atalay Demirci, Ilıcalı tarafından sosyal medyada engellendi.

Geçtiğimiz günlerde Gülen cemaatine yakın Enes Kanter ve Hakan Şükür'le yazışmaları ortaya çıkan komedyeni Acun Ilıcalı bütün sosyal medya hesaplarından çıkarıp engelledi. Acun Ilıcalı'nın, Demirci ile bağlarını tamamen kopardığı öğrenildi.

2013 yılında katıldığı 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasıyla şöhretin zirvesine çıkan Atalay Demirci, birçok stan-up gösterisinde yer almış ve 'Güvercin Uçuverdi' adında bir de film çekmişti.