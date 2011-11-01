-Atalay çadır kentte VAN (A.A) - 01.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van merkezde kurulan çadır kenti ziyaret ederek ailelerle görüştü. Başbakan Yardımcısı Atalay, Atatürk Şehir Stadyumu'nda oluşturulan çadır kente gitti. Burada yetkililerden bilgi alan Atalay, daha sonra, çadırlarda yaşayan aileleri ziyaret ederek sohbet etti. Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremzedelerin kar yağmadan konteynerlere yerleştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Bir gazetecinin ''Kış koşulları nedeniyle konteynerlerin dağıtımına yüksek kesimlerdeki köylerden başlanacağı söylenmişti. Nasıl bir çalışma yapılacak?'' sorusu üzerine Atalay, ''Bizim için tamamen harap olan köyler öncelikli. Böyle olan 7 köyümüz var. Çünkü öbürlerinde bir miktar sağlam ev var. Oralarda paylaşma var. Çadır verdik, kendi aralarında yardımlaşma var ama tamamen harap olan köyleri öne alıyoruz. Konteyner dağıtımında da öyle olacak'' dedi. Atalay, çadır kentteki incelemelerinin ardından köylere gitmek üzere yola çıktı.