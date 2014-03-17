Atalay: 'Böcek'le ilgili 19 kişi tespit edildi

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ofisine böcek konulmasıyla ilgili soruşturmada, 19 kişinin tespit edildiğini söyledi. Atalay, bazıları yurtdışında olan şüphelilerin casusluk yapmakla suçlandığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, A Haber televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Dinlemelerle ilgili çalışmanın sürdüğünü belirten Atalay, şöyle konuştu:

"Şu anda hem istihbarat teşkilatı, emniyet teşkilatı, hem MİT, hem Ulaştırma Bakanlığı, TİB, hem Adalet Bakanlığı... O milyonlarca dinleme kararlarını hangi hakimler böyle incelemeden verdiler? Bu kadar insanımızın hayatına nasıl girdiler İnsanımızı adeta dinlenme hastası haline getirdiler. Ve insanın özeline bu kadar indiler. Hepimizin çoluk çocuğuna kadar, ev ortamımıza kadar böyle sinsice girdiler, oralardaki mahremiyetleri ihlal ettiler. Devletin en dinlenemez kriptolu telefonlarını, en mahrem konularının, devlet sırlarının konuşulduğu kriptolu telefonları dinlediler. Bunlar casusluk şeyinde. Şu anda çok geniş bir çalışma var."

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ofisine böcek konulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını hatırlatan Atalay, “Şu anda 19 kişi değişik illerde, yurtdışında olanlar da var. Bunların emniyet teşkilatıyla ilişkilerinin kesilmesi için idari işlem sürüyor, ondan sonra da dava başlayacak” dedi.

Atalay, sözlerine şöyle sürdürdü: “Ama ayrıca bunun dışında pek çok yerde çalışma var. O yüzbinlerce dinleme kararını, hiçbir gerekçe olmadan veren hakimler de dahil, bunlar masaya yatırılacak. Bütün birimlerde özellikle 2011'in ikinci yarısından itibaren, 2012 ve 2013'te çok fecaat şeyler yapılmış. Dinlemeler, sorumsuzca dinleme kararları, yani kişilerin bu kadar korumasız, en mahrem konularına falan girilmesi... Bunlar affedilir şeyler değil. Bunun ne dinle ne diyanetle ne ciddiyetle ne siyasetle ne insanlıkla bağdaşır bir tarafı yok ve bunları yapmışlar. Bu artık bir dini grup olmaktan öte bir korku odağı olmuş.”

Atalay, "Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyelerinin 30 Mart'taki yerel seçimlere gözlemci heyeti göndermesi" talebinin sorulması üzerine, "Bu seçim güvenliğiyle ilgili, seçim ortamıyla ilgili kaygılar taşıyorsa bunu abes bulurum, çok yersiz bulurum. Çünkü biliyorsunuz başka konularda da AB süreci içerinde Türkiye ile ilgili o gözlemci, denetleme falan süreçleri vardı hepsi sona erdirildi. Ona çok tedbirle bakarız ama AB'nin müzakereci ülkesi olan Türkiye'de seçimi görmek istiyorlarsa hoş geldiler, herkes gelebilir. Bazen seçimlerin tartışmalı olduğu yerlerde, 'seçim dürüst yürüyor mu?' diye geliyorlarsa yanlış bir şeydir o. Çok ayıp ederler" şeklinde konuştu.

Atalay, 17 Aralık operasyonu ve sonrasında yaşanan sürecin AK Parti'nin oyunu arttırdığına dikkati çekerek, "Bizim milletimizin şöyle bir refleksi vardır. Kendi hayatıyla, ülkesinin geleceğiyle ilgili bir risk gördüğünde oraya yüklenir. Şu anda biz daha fazla oy alacağız yerel seçimlerde" diye konuştu.

Çözüm sürecinin devam ettiğini vurgulayan Atalay, "Çözüm sürecinin zehirlenmemesi için üslubumuza çok dikkat ediyoruz. Birileri orada bazen tehdit içeren sorumsuzca ifadeler kullanıyor ama onlara cevapta vermiyoruz ama esas diyalog kurması gerekenler ve diyalog kurulacak yerlerle diyalog kuruluyor. BDP heyetiyle de yakın zamanda bir araya geldik, yani çözüm süreci sürüyor” dedi.