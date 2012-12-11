Atalay, AKP'nin oy oranını açıkladı

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Konda'nın birkaç gün önce yaptığı araştırmada, AKP'nin oy oranlarını açıkladı. Atalay, "İki kişiden birinin oyuyla. Konda'nın birkaç gün önceki son araştırmasında, AK Parti'nin oyu yüzde 51,5. Aldığımız oyun üzerinde" dedi.

Başbakan Yardımcısı Atalay, 2013 Yılı Bütçesinin 1. turunda Hükümet adına konuşma yaptı ve milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı.

Atalay, AKP'nin 10 yılı Türkiye için çok iyi değerlendirdiğini, tek parti hükümetinin sağladığı bu istikrardan Türkiye'nin her açıdan kazançlı çıktığını ifade etti.

'Bu bir anlamda tasarruftur'

İki tesisin MİT'in bünyesine katılmasından dolayı MİT bütçesinde bir miktar artış olduğunu vurgulayan Atalay, ''Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı'nın MİT'e katılması, iki kurumun irtibatı ve anlaşmasıyla olmuş bir çalışmadır. Burada ikili bir işlem yürüyordu, bu bir anlamda tasarruftur'' şeklinde konuştu.

Atalay, AK Parti'nin başkanlık sistemiyle ilgili teklifini Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunduğunu, her partinin farklı konularda sunumu olabildiğini, bunların değerlendirileceğini söyledi.

Milletin oyuyla 11. yıllarını yaşadıklarını anımsatan Atalay, ''İki kişiden birinin oyuyla. Konda'nın birkaç gün önceki son araştırmasında, AK Parti'nin oyu yüzde 51,5. Aldığımız oyun üzerinde'' bilgisini verdi.

Meclis'teki milletvekillerine ilişkin, ''kirli parmaklar'' ifadesini kınadığını belirten Atalay, şunları söyledi:

'Erdoğan omurgalı bir adamdır'

"Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan, Türkiye'yi yücelten, yükselten, bu dönemin en başarılı siyasi liderleridir. Tarih bunu böyle anacak. 'Erdoğan korkak' diyor, gülerler buna. Bunu düşünebiliyor musunuz?

Ben Erdoğan ile 11 yıldır çalışıyorum. Erdoğan, omurgalı bir adamdır, dik duran bir siyasi liderdir. Biz laf olsun diye söylemeyiz. Biz yaşadığımızı biliyoruz, tespitimizi söyleriz. Dünya bilir Erdoğan'ın dik duran, inandığı yolda korkusuzca hareket eden lider olduğunu. Siz de bunu çok iyi bilirsiniz. Şöyle bir liderimiz olsaydı diye gıpta edersiniz. 10 yıla bakarsanız bunun kararını en iyi siz verirsiniz