-ATALAY: AÇIĞA ALMA KARARIMIZ VAR İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin (AYİM) üç generalin üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin iptali yönündeki kararına ilişkin, ''Bizim açığa alma kararımız var. Bu süreci yürütmede ve bu tasarrufla ilgili kararlılığımızı ifade ettik. O kararlılığımız sürüyor ve sürecek'' dedi. Atalay, Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirvesi sırasında AYİM'in, Tümgeneral Gürbüz Kaya, Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu'nun, ''Bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin iptali'' istemini yerinde bulmasına ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Henüz kararı görme ve inceleme şansı bulunmadığını vurgulayan Atalay, ''Neticede olay şu; Bakanlığımızın bir personeliyle ilgili biz idari işlem yapmışız. O da idari yargıya gitmiş. İdari yargı da o konuda bir karar veriyor. Olay bundan ibaret. Çok büyütülecek bir olay değil'' dedi. Öte yandan, kendilerinin de bu konuda diğer bir kararı bulunduğunu anımsatan Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bizim açığa alma kararımız var. Biz daha önce açıklama yaptık. Bu süreci yürütmede ve bu tasarrufla ilgili kararlılığımızı ifade ettik. O kararlılığımız sürüyor ve sürecek. 'Gereken neyse, o konuda kararlı şekilde gerekeni yapacağız, yasal düzenleme de dahil' denmişti. Bu konuda açıklama yapılmıştı.''