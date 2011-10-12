-Atalay: "Kuzey Irak terör üssü olmaktan çıkacak" ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, terörle mücadele kapsamında sınır ötesi operasyonların devam ettiğini ve edeceğini belirterek, ''Güvenlikle ilgili hiçbir boşluğumuz olmayacak'' dedi. Atalay, ''Kuzey Irak'ın terör üssü olmaktan çıkacağını'' vurguladı. Atalay, NTV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ''MİT ile PKK görüşmesi gerçekleşti, Başbakan 'İhtiyaç duyulduğunda yine olur' dedi. Terörle mücadelede izlediğiniz strateji doğrultusunda gerekli mi böyle bir görüşmenin yapılması?'' sorusuna karşılık Atalay, terörle mücadelenin hükümetin önündeki en önemli konulardan biri olduğunu, hükümet ve parti olarak bu konu üzerinde yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, entegre bir stratejiyi esaslı gördüklerini bildirdi. Mahmur Kampı'nın kapatılmasıyla ilgili yeni bir adımın söz konusu olup olmadığı ve ''Kandil konusunda ne yapacaklarının'' sorulması üzerine de Atalay, Kuzey Irak'ın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirterek, oradaki çalışmalarda hem ABD hem Irak yönetimi hem de Kuzey Irak yönetimiyle ileri görüşmeler ve çalışmalar içerisinde olduklarını dile getirdi. Atalay, şöyle konuştu: ''Şu bilinsin, Kuzey Irak terör üssü olmaktan çıkacak. O konuda gerekli her tedbir en ileri şekilde alınacak. Bu operasyonlar sürecek. Oradaki o işbirliği, zaten şu anda daha ileri seviyede yani şu andaki operasyonlarda daha nitelikli istihbarat var. Operasyonlar hedefine daha fazla ulaşıyor. Terör örgütünün telaşının sebeplerinden birisi de bu. Onların panik içinde, rastgele terör peşinde koşmalarının sebeplerinden birisi de bu. Mahmur Kampı orada bir üs. Mahmur Kampıyla hem BM'in irtibatı var, hem Türkiye'nin, Irak'ın. Ortak bir alan. Orası üzerinde de bu bütünlük içerisinde çalışılıyor.''