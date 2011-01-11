-ATALAY: "İDDİALARDA, MADDİ HATA VAR, YANLIŞ VAR" ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklamaları hakkında, ''Bu iddialarda niyetin iyi olmadığını gösteren maddi hata bulunduğunu, iddiaların yanlış olduğunu'' söyledi. Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş'in Kayseri Valiliği sırasında bilirkişi raporuna dayalı olarak muhakkikin inceleme raporu hazırladığını ve Güneş'in de o raporu bir üst yazıyla 4 Aralık 2007'de bakanlığına gönderdiğini anlattı. Bakanlığın işlemden kaldırma onayının tarihinin ise 13 Aralık 2007 tarihli olduğunu belirten Bakan Atalay, Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi yazının aynı gün yazılması, Müsteşarlığa atanan Güneş'in aynı gün gelmesi ve aynı gün dosyanın işlemden kaldırılmasının söz konusu olmadığını kaydetti. Bu işlemlere ilişkin evrakın tümünün İçişleri Bakanlığının web sitesinde de bulunduğunu vurgulayan Beşir Atalay, ''Eğer Kılıçdaroğlu iyi niyetliyse neden bu kadar maddi hata yapıyor? Eğer niyeti kötüyse söyleyeceğimiz birşey yok. Ayın 13'ünde yapılan, alınan bir onayı, aynı gün yapılmış gibi göstermek suretiyle işi çarpıtıyor. Kamuoyunu da yanıltıyor. Kendisini de aslında güç durumda bırakıyor. Bu kadar açık maddi hatayı bilmemek herhalde çok iyiniyetle anlatılabilecek birşey değil'' dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanlış bilgilendirilmiş olabileceğini de ifade eden İçişleri Bakanı Atalay, ana doğruların bile görülmeyip yanlış üzerine yanlış yapıldığını, bu iddialarda niyetin iyi olmadığını gösteren maddi hata bulunduğunu, iddiaların yanlış olduğunu sözlerine ekledi.