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Ataköy'de sahil, otel ve AVM yapılabilmesi için 600 metre dolduruluyor!

Ataköy Turizm Kompleksi olarak bilinen proje içinde için deniz sahilden itibaren 600 metre doldurulacak

27 Aralık 2014 15:09

Ataköy Turizm Kompleksi olarak bilinen proje denizde hayata geçti. Denize ulaşamamaktan ve kıyının kamuya kapatılmasından şikayet eden Ataköylüler artık denizi uzaktan seyredecekler. Mega yat limanı için deniz doldurulmaya başlandı. Ataköy sahil kıyıdan itibaren 600 metre doldurulacak.

Ömer Erbil'in Radikal'de yer alan haberine göre, Ataköy Turizm Kompleksi olarak bilinen proje içinde Galleria Alışveriş Merkezi, Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, Ataköy Marina Hotel, Ataköy Marina ve Ataköy Marina Park yer alıyor. Bunun ön tarafına da deniz doldurularak büyük bir kruvaziyer gemilerin de yanaşabileceği Mega Yat limanı inşaatına başlandı.

Ataköy Turizm Kompleksi, halen Türkiye denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden Şadan Kalkavan, Fuat Miras, Gündüz Kaptanoğlu, Eşref Cerrahoğlu ve Metin Kalkavan tarafından kurulan Dati-Denizciler Ataköy Turizm ve İnşaat A.Ş. tarafından yönetiliyor. Üst kullanım hakkı Dati Holding’de olan arazinin sahibi ise TOKİ. 2005 yılında 200 milyon dolara özelleştirmeden 49 yıllığına satın alındı. Burada 144 bin metrekarelik Hazine mülkü, 10 bin 241 metrekarelik DATİ’nin mülkü var. Ayrıca 378 bin metrekarelik megayat limanı projesi gerçekleştirilebilecek bir alan var. Toplam 670 bin metrekareyi buluyor.

Ataköy Turizm Kompleksi projesi içinde neler var. Mega Yat limanı, turistik oteller, rezidanslar ve yeni AVM’ler yapılacak. Galeria, İstanbul Göz hastanesi, benzin istasyonu, Sheraton tarihe karışacak. Deniz 600 metreye kadar doldurulacak. Ataköy’deki diğer izin verilen inşaatlarda olduğu gibi yükseklik 70 metre olacak. Böylelikle sahil ile Ataköy evleri arası tamamen kapanacak.

Şimdiye kadar bu proje için açılmış bilinen bir dava bulunmuyor.

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