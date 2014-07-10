Ataköy'de sahile yapılan kuleler için 'inşaatlar dursun' kararı kesinleşti

İstanbul Ataköy sahiline 70 metrelik 25 kulenin inşaatıyla ilgili mahkeme kararı Bölge İdare Mahkemesi'nin itirazı reddi üzerine kesinleşti. Bu kararla birlikte gözler, inşaatları mühürlemek için 1 aylık sürenin dolmasını bekleyen Bakırköy Belediyesi'ne çevrildi.

Hürriyet'in haberine göre, sahile yapımı süren ve bölge halkıyla çevrecilerin büyük tepkisini çeken inşaatlara yapım izni veren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları için Prof. Dr. Mesture Ayfer Kaynar tarafından İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme 02/05/2014 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermiş, İBB ve Kültür Turizm Bakanlığı karara bir üst mahkeme olan Bölge İdare Mahkemesi’nde itiraz ederek, yürütmeyi durdurma kararının iptalini istemişti.

Davacı Prof. Kaynar karar için, "İstanbul'da da hakimler varmış" dedi. Karar, Bakırköy Belediyesi'nin imar planına aykırı tadilatlar nedeniyle geçen ay mühürlenin Hyat Regency Otel inşaatını da kapsıyor.

Mahkeme’nin 19.06.2014 tarihinde aldığı kararda şöyle denildi: "Dava dosyasının incelenmesinden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. Maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleştiği anlaşıldığı cihetle kararın dayandığı kanuni ve hukuki gerekçeler mahkememizce de uygun görüldüğünden itirazın reddine, dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine 19.06.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi."