Ataköy sahilinde 7 blokluk inşaat projesi iptal edildi

TOKİ, İstanbul Ataköy sahilindeki tek yeşil alanda yapımına başlanan 2 milyar liralık, 7 bloklu gayrimenkul projesini iptal etti. 60 bin metrekarelik Baruthane arazisi park olacak. TOKİ Başkanı: “Burası artık milletin malı" dedi. Konuyu köşesinde değerlendiren Hürriyet yazarı Sefer Levent, iptal sürecinde neler yaşandığını yazdı.

Sefer Levent'in, "Ataköy sahili halka teslim" başlığıyla (1 Nisan 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Toki Park Ataköy" sahilden denize girilecek

ESKİ İstanbul’un en bilinen ve en gözde plajının da yer aldığı arazi üzerinde bulunan kültürel varlıklar aslına uygun olarak restore edilecek. Geri kalan kısım ise rekreasyon alanı olarak değerlendirilecek. Tarihi ve kültürel öneme sahip olan alanın İstanbulluların kullanıma sunulması için harekete geçtiklerini vurgulayan Turan, “Kültürel varlıklar aslına uygun olarak restore edilecek ve arazinin diğer kısmı yeşil alana çevrilecek. Ataköy sahilindeki arazi dışındaki sahil bandının da kullanım hakkı idaremize aittir. Böylelikle İstanbullu vatandaşlarımız Baruthane ’den sahile uzanan yaklaşık 3 kilometrelik bir bant içerisinde denize girebilecek” diye konuştu. Alanın adının TOKİ Park Ataköy olacağını da açıklayan Turan, “Hem İstanbul’da hem de diğer şehirlerde park alanları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İptal sürecinde neler yaşandı?

TOKİ’nin 2010’da Çelebican AŞ’ye kiraladığı parselde 7 blok inşa edilecekti. Şirket, tek bir anıt ağaç bulunduğu gerekçesiyle Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nu devre dışı bırakarak inşaat iznini Tabiat Varlıkları Komisyonu’ndan almıştı. İstanbul 4 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu Eylül 2015’te tescilli parsel üzerinde herhangi bir fiziki ve inşai faaliyette bulunulmaması kararını alınca inşaata başlanılamadı. Kiralama ihalesine İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme işlemi iptal etti. Müdahil şirketin temyiz başvurusu ise asıl davalının geç kalmasından dolayı kabul edilmedi.

Bakırköy Baruthanesi’nin inşaatı 1700’de bitti ve etkinliğini yitirene kadar Baruthane-i Amire unvanını korudu. 4. Yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu sarayı olan Magnaura Sarayı bu bölgede yer alıyor ve batı sınırı bugün Ataköy Marina’nın olduğu yer. 18. Yüzyılda Baruthane Nazırlığına bağlı olan yapı sonradan Tophane-i Amire’ye bağlandı. Cumhuriyet döneminde Askeri Fabrikalar İdaresi’ne geçti. 1955’te ise Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na devredildi. Daha sonra arazi Türkiye Emlak Bankası’na satıldı.