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Ata Demirer'den 'psikolojisi bozuk' iddialarına yanıt

Ata Demirer Cihangir’de eski evinde bulunan tüm eşyalarını, akrabalarına ve ihtiyaç sahiplerine dağıttı

05 Ocak 2015 12:09

Özge Borak’la boşandıktan sonra birlikte oturdukları evi boşaltan Ata Demirer, Cihangir’de başka bir daireye taşındı. Demirer, önceki gece Cihangir’deki Jash Meyhane’deydi. Bir ara mekânın kapısına çıkan komedyen, gazetecileri görünce hızlı adımlarla yürümeye başladı. Peşinden koşan muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmayan Demirer, Borak’la boşandıktan sonra çıkan “Psikolojisi iyi değil” haberleri için “Ruh sağlığım gayet yerinde” dedi.

 

Artık orada oturmuyorum

 

Borak’la oturduğu evin tüm eşyasını akrabalarına ve ihtiyaç sahiplerine dağıttığı iddiasını yalanlamayan Demirer, “Artık orada oturmuyorum” dedi ve muhabirlere yeni evini gösterdi.

Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda bir kadınla görüntülendiği haberi için de “O ben değildim. Uzun zamandır buralarda yoktum, ilk kez siz görüyorsunuz” diye konuştu.

Ata Demirer’in Cihangir’deki eski evinde bulunan tüm eşyalar, oyuncunun akrabalarına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

 

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