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Özge Borak ile Ata Demirer'in ayrılık nedeni belli oldu

Özge Borak ve Ata Demirer çifti ani bir karar alarak tek celsede boşanmıştı

25 Kasım 2014 17:50

Gazeteci İpek Durkal, geçtiğimiz günlerde evliliklerini sonlandıran oyuncu Özge Borak ve komedyen eşi Ata Demirer'in boşanma kararında "Demirer’in paraya ihtiyaç olduğu dönemde biraz cimri davranmasının etkili olduğunu" öne sürdü.

Borak ve Demirer çifti ani bir karar alarak tek celsede boşanmıştı. Durkal, Show Tv’de yayınlanan Her Şey Dahil programınnda Demirer ile Borak’ın boşandıktan sonraki hayatına ilişkin iddialar bulundu.

 

'Evliliği maddiyat bitirdi'

 

 

“Ayrılığın maddi yönden olduğu, Ata Demirer’in paraya ihtiyaç olduğu dönemde biraz cimri davrandığı iddia ediliyor” diyen İpek Durkal, “Her ikisinin de üzgün olduğunu biliyoruz. Ata ile Özge hala görüşüyor” dedi. İpek Durkal, “Daha düne kadar çift birbirlerine olan aşklarından bahsediyordu. En yakın arkadaşları bile hayretler içerisinde. Kimsenin böyle bir durumdan haberi yoktu. Herkes o gün öğrendi. Hiç kimseye bir şey söylemediler” diye konuştu.

 

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