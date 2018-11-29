Ata Demirer'den Özge Borak açıklaması: Dün dündür, bugün bugündür

Oyuncu Ata Demirer, Buket Aydın'ın sunduğu '40' programına konuk oldu. Eski eşi Özge Borak ile ilgili konuşan Demirer, "Aşık oldum, çok güzel yıllardı. Ama dün dündür, bugün bugündür" diye konuştu.

Ata Demirer, 2012 yılında ‘Eyvah Eyvah’ serisindeki rol arkadaşı Özge Borak ile nikâh masasına oturmuş, çift 2014 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

‘Hedefim Sensin’ filmi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ata Demirer Buket Aydın’ın sunduğu ‘40’ programına konuk oldu. Ata Demirer, yıllar sonra eski eşiyle ilgili samimi bir itirafta bulundu. “Müjgan gibi birine aşık olma arzunuz var mı?” sorusuna yanıt veren Demirer, “Müjgan karakterine ben aşık değildim. Hüseyin Badem aşıktı. Soru yanlış. ÖSS’de karşıma çıksa mahkemeye veririm. Müjgan karakterine Hüseyin Badem olsaydım aşık olurdum" ifadesini kullandı.

"Ataoalrak Özge'ye aşık oldum"

Ata Demirer şu sözleri sarf etti:

“Ata Demirer olarak, oynayan oyuncuya Özge’ye aşık oldum. Çok da güzel yıllardı… Ama dün dündür, bugün bugündür… Yapacak bir şey yok. Allah’ın bildiğini kuldan mı saklayayım?”