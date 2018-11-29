Ata Demirer o soruyu neden yanıtlamadı: Pas geçiyorum

CNN TÜRK'te 'Buket Aydın ile 40' programına konuk olan Ata Demirer, "Ferdi Tayfur'la aranızda ne geçti?" sorusunu yanıtlamak istemedi. Demirer, "Saçma sapan şeylerin tekrardan altını kazıyormuş gibi olmak istemiyorum. O yüzden pas geçiyorum. Yoksa açıklayamadığım herhangi bir şey olduğu için değil" dedi.

Oyuncu, komedyen ve senarist Ata Demirer, Buket Aydın'ın "Ferdi Tayfur'la mahkemelik olan bir süreciniz oldu, siz haklı çıktınız. Olay sizin lehinize sonuçlandı. Peki, neden o dönem Ferdi Tayfur böyle bir şey yaptı? Aranızda tam olarak ne geçti?" sorusunu pas geçmek istediğini belirterek şunları söyledi: Demirer, "Buna pas diyeceğim. Çünkü çok uzun, yorucu ve üzücü bir dönem. Saçma sapan şeylerin tekrardan altını kazıyormuş gibi olmak istemiyorum. Bir şeyler söylersem yeni filmimin aşamasında hoş olmayan cevaplar doğuracak. Aynı kabusu bir daha yaşamak istemiyorum. O yüzden pas geçiyorum. Yoksa açıklayamadığım herhangi bir şey olduğu için değil" ifadelerini kullandı.

Demirer ve Tayfur arasında ne olmuştu?

Ferdi Tayfur ve Ata Demirer'i karşı karşıya getiren süreç, 2009 yılında aynı programa konuk olmalarıyla başlamıştı. İddiaya göre; Tayfur, yayında Lambalı Saz adlı film projesinden bahsetti ve Demirer'e başrol teklif etti. Demirer ise sanatçıdan senaryosunu kendisine göndermesini istedi. Üç yıl sonra Demirer, Berlin Kaplanı'nı vizyona soktu.

Tayfur, "Gönderdiğim senaryodan izinsiz alıntı yaptı" diyerek dava açtı. Ünlü komedyen ise iddiayı reddetti, Tayfur'un senaryosunun eline ulaşmadığını söyledi. Mahkeme, Ata Demirer'i haklı buldu. Hakim, "Berlin Kaplanı'nın senaryosunun Demirer'e ait olduğuna, Tayfur'un film üzerinde hiçbir hakkının bulunmadığına hükmetti.