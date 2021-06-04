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Çevre

Ata Demirer: Deniz salyası Kuzey Ege'ye kadar geldi, çok yazık

04 Haziran 2021 19:06

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, dalış yaptığı Ege Denizi’nin kuzeyindeki deniz salyasının fotoğrafını paylaştı. 

Demirer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Burası Kuzey Ege, maalesef salya buraya kadar geldi! Çok yazık çok..." ifadesini kullandı. 

Deniz salyası (müsilaj), Marmara Denizi'nin kâbusu oldu

Dünyanın en genç denizi Marmara, uzun süreden bu yana deniz salyası olarak bilinen müsilaj ile boğuşuyor. Ekosistemi tehdit eden deniz salyası için henüz somut bir çalışma yapılmadı.

TIKLAYIN | Deniz salyası (müsilaj), Marmara Denizi'nin kâbusu oldu

 

 

Ata DemirermüsilajfotoğrafladıKuzey Ege
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