Ata Demirer'den Avrupa Yakası itirafı

Komedyen Ata Demirer, hayatında dönüm noktalarından biri olduğunu belirttiği Avrupa Yakası'nda oynamayı önce kabul etmediğini itiraf etti. "Kendimce ya turnelerde ben çok yoruluyorum, mutluyum da şimdi sırası değil beni affedin gibi bir şey söyledim. Yarım ağızla…" diyen Demirer, bir tarafının oynamaktan yana olduğunu belirterek Hakan Algül'ün kendisini çağırmasının ardından fikrinin değiştiğini anlattı. Demirer, "Baktım ben içeri girerken Gazanfer abiyi bir gördüm. Ben tabi öyle düşünemedim. Kadroyu saydılar ama canlı görmek başka bir şey kayıtta. Tamam dedim oynuyorum, elimde ne varsa koyacağım ben hata yapmışım dedim. Ben bunda oynarım dedim" diye konuştu.

Hülya Koçyiğit’in TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk olan Ata Demirer, hayatın kendisini çok mutlu ettiğini ve mutlu bir insan olduğunu söyledi. ‘’Şişman bir çocuk olmak, yalnız olmak. Yalnızlığın şöyle bir avantajı var, karşıya geçip gözleyebiliyorsun. Kim ne yapıyor, ne ediyor? Gözlemek içgüdüsel bir şey. Öyle görüyorsun. Bu şekilde aranızda olacağımı o zaman hissettim" diyen Demirer, "Şimdi sadece ses taklidi papağan gibi değil de, karşıdakinin davranış biçimi, ruh hali, verdiği tepkileri de görmek için galiba biraz empati duygusunun gelişmiş olması gerekiyor. Ben işimi çok seviyorum, çok mutluyum. Hayata çok şükrediyorum, hayat beni çok mutlu etti. Aslında ben mutlu bir insanım. Yani benim mutluluğum belirli bazı şeylere bağlı. Çok fazla bir şey değil, yeteneklerimi doğru aksettirebileceğim bir iş, o işin sonuçların seyretmek, o işlerden sonra başka bir işe hazırlanırken de sevdiğim coğrafyada yaşamak. Bir gün Karaköy’e yürüyüş yapmak, sevdiğim balıkçıdan balık almak, bazen denizde olmak, teknede olmak, dalış yapmak, köpeğimle oynamak, kuş yetiştirmek, seyahat etmek bunlar yetiyor bana.. İnsan seviyorum, eve insan gelsin gitsin. Ve sağlık…’’ diye konuştu.

"Gazanfer abiyi bir gördüm..."

Avrupa Yakası’nın hayatındaki dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyen Ata Demirer ‘’Önce hayır demek zorunda kalmıştım. Kendimce ya turnelerde ben çok yoruluyorum, mutluyum da şimdi sırası değil beni affedin gibi bir şey söyledim. Yarım ağızla… Bir tarafım da oynasana diyor. Avrupa Yakası’nın ilk yönetmeni Hakan Algün beni aradı dedi ki: Bak hata yapıyorsun, bir gel dedi. Bir gittim Platoya, Sinan Çetin’in yanına, bir demo çekmişler, seyrettirdiler. Baktım ben içeri girerken Gazanfer abiyi bir gördüm. Ben tabi öyle düşünemedim. Kadroyu saydılar ama canlı görmek başka bir şey kayıtta. Tamam dedim oynuyorum, elimde ne varsa koyacağım ben hata yapmışım dedim. Ben bunda oynarım dedim. Çok da iyi oldu, iyi ki de oynadım, benim hayatıma yeni bir dönüm noktası kattı” dedi.

"Gülse’nin senaryoları gerçekten ders gibidir; dizi biter bitmez ‘Eyvah Eyvah’ı yazdım"

Büyük kitleler tarafından tanınma, gösterilerin kapasitesinin artmasının yanı sıra senaryo yazmayı da burada öğrendiğini belirten Ata Demirer, “O kadar çok senaryo okudum ki, Gülse’nin senaryoları bir de gerçekten ders gibidir. Durum komedileri, komedi senaryosunun dinamiğini, çatısını fark etmeden öğrenmişim. Orada okuya okuya bir antrenman oldu ve dizi biter bitmez ‘Eyvah Eyvah’ı yazdım. Uzun yıllardır bir örneğini görmedik Gülse haricinde, sitcom yapan daha gelmedi” ifadelerini kullandı.