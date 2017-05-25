Asya'yı sallayan Xiaomi, dev ekranlı Mi Max'in yeni serisini tanıttı

Xiaomi’nin pazardaki en büyük akıllı telefon olma özelliğine sahip Mi Max modeli satış beklentilerini karşılayınca devam modeli de gecikmedi.

Merakla beklenen Xiaomi’nin Mi Max 2 akıllı telefon modeli bugün tanıtıldı. Donanım Haber'de yer alan habere göre, performans kısmında düşüş olsa da kamera, ses, batarya gibi değerlerde önemli geliştirmeler yaşanmış.

Performans değerleri...

6.44 inçlik ekran boyutunu koruyan Mi Max 2 modeli yine Full HD çözünürlük üzerinden gidiyor. Metal alaşımlı kasa tasarımı aynen korunurken, anten çizgilerinin üst ve alt kenarlara doğru kaydığını görüyoruz. Arka kısım tutuş açısından biraz daha kavisli hale getirilmiş.

Telefona 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti güç veriyor. Snapdragon 65x serisi barındıran önceki modele göre şüphesiz performans farkı olacaktır ancak 14nm üretim teknolojisi sayesinde enerji verimliliğinin çok yüksek olduğu bir gerçek. Firma buradaki eksikliği diğer özelliklerle kapatmayı bilmiş.

4 GB ram, 128 GB hafıza

Telefonda artık 4GB LPDDR3 RAM standart geliyor. Depolama kapasitesi 64GB veya 128 GB olarak belirlenmiş ve arttırılabiliyor. Yani akıcılık ve depolama alanı açısından kullanıcılar daha rahat hareket edecekler.

Büyüleyici pil performansı

Diğer taraftan batarya 4850mAh seviyesinden 5300mAh seviyesine yükselmiş. Zaten çok iyi bir kullanım süresi sunan seri, enerji verimliliğini de dikkate alırsak artık 2 günü çok rahat bir şekilde çıkaracaktır. Quick Charge 3.0 sayesinde batarya yüzde 68 seviyesine sadece 1 saatte geliyor. Telefon diğer cihazları da şarj edebiliyor.

Kamera geliştirildi

Diğer bir iyileştirme ise kamerada. Arka kamera Mi 6 modelinde de bulunan 12MP çözünürlüğündeki Sony IMX386 sensör ile donatılmış. Daha büyük pikseller sayesinde kamera düşük ışıkta çok daha iyi performans veriyor. Ayrıca faz algılamalı otomatik odaklama, çift ton flaş, HDR desteği ve 4K video kaydı da mevcut.

Ses tarafında da geliştirmeler söz konusu. Akıllı hale gelen ses sistemi, telefon yatay konuma çevrildiğinde otomatik olarak stereo moduna geçiyor. Alt kısımdaki hoparlör ve üst kısımdaki ahize bunun için ayarlanmış.

Android 7.0 üzerinde MIUI 8 arayüzünü çalıştıran modelin 64GB kapasiteli versiyonu 250$ iken 128GB kapasiteli versiyonu da 290$ civarında olacak. Önceki versiyonun orta ve üst seviye versiyonları ile hemen hemen aynı seyrediyor. Ülkemizde de üst seviyesi 1400TL civarındaydı.