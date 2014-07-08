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Yaşam

'Asya’da turistleri gezdirmek için filler kaçırılıyor'

Birmanya'da kaçakçılar tarafından tutulan vahşi filler, çok kötü koşullarda barındırılıyor

08 Temmuz 2014 13:46

Burma olarak da bilinen Birmanya’da turistik işletmelere satılmak üzere kaçırılan filler kötü muameleye maruz kalıyor.

Matt McGrath’ın BBC’de yer alan haberine göre, vahşi yaşam izleme ağı, kaçakçıların Tayland'daki turistik işletmelere satmak için evcilleştirmeye çalıştığı hayvanlara zalimce muamele ettiklerini açıkladı.

Vahşi yaşam izleme ağı tarafından hazırlanan rapora göre, 2011 yılından 2013'e kadar 81 vahşi fil Tayland'daki turistik işletmelere satılmak üzere kaçırıldı. Kaçırılan filler evcilleştirilerek, gezinti parklarında turistleri gezdirmek için kullanılıyor. Sağlıklı bir filin 33 bin ABD dolarına (yaklaşık 63 bin Türk Lirası) alıcı bulduğu belirtildi.

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