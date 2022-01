Asya sinemasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Asya Pasifik Film Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Film ödülünü Ryūsuke Hamaguchi imzalı "Drive My Car" kazanırken, En İyi Yönetmen ödülü ise "A Hero" filmiyle Asghar Farhadi’nin oldu.

34. Avrupa Film Ödülleri adaylarının açıklanmasının ardından, bugün ise Asya sinemasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Asya Pasifik Film Ödülleri‘nde kazananlar belli oldu.

Bu yılın en iyi filmleri arasında yer alan, 74. Cannes Film Festivali’nden En İyi Senaryo ve FIPRESCI ödülleriyle dönen "Doraibu mai kā – Drive My Car", 14. Asya Pasifik Film Ödülleri’nde En İyi Film ödülüne uzanan yapım oldu. Ryūsuke Hamaguchi’nin Haruki Murakami’nin kısa hikâyesinden uyarladığı film, kaybettiği eşinin yasını tutan başarılı yönetmen Yusuke Kafuku’yu odağına alıyor.



En İyi Yönetmen ödülü ise Madrid ve Buenos Aires’te geçen 2018 yapımı "Everybody Knows"dan sonra "A Hero" ile İran’a dönen Asghar Farhadi’nin oldu.

14. Asya Pasifik Film Ödülleri

En İyi Film: Drive My Car – Ryūsuke Hamaguchi

Jüri Büyük Ödülü: Abdullah Mohammad Saad – Rehana, Leah Purcell – The Drover’s Wife: The Legend of Molly Johnson

En İyi Gençlik Filmi: Moving On – Yoon Dan-bi

En İyi Animasyon Film: The Nose or The Conspiracy of Mavericks – Andrey Khrzhanovsky

En İyi Belgesel: Sabaya – Hogir Hirori

En İyi Yönetmen: Asghar Farhadi – A Hero

En İyi Senaryo: Ryūsuke Hamaguchi, Oe Takamasa – Drive My Car

En İyi Görüntü Yönetimi: Nguyen Vinh Phuc – Taste

En İyi Kadın Oyuncu: Azmeri Haque Badhoun – Rehana

En İyi Erkek Oyuncu: Merab Ninidze – House Arrest

UNESCO Kültürel Çeşitlilik Ödülü: Children of the Sun: Prasanna Vithanage

FIAPF Ödülü: Sergey Selyanov

Genç Sinema Ödülü: Le Bao – Taste.