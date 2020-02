Asus'un yapay zekalı telefonu ZenFone 5Z  yarın ön siparişe açılıyor

İSTANBUL, (DHA)- MOBİL Dünya Kongresi’nde Asus tarafından tüm dünyaya tanıtılan Zen Fone 5 serisinin yeni modeli ZenFone 5Z, 6 Temmuz’da ön siparişe açılıyor. ZenFone Max ve ZenFone Max Pro modeli ise Ağustos ayında Türkiye’de satışa sunulacak telefonlar, yapay zeka teknolojisi ve akıllı kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. ZenFone 5Z\'nin 3 bin 699 liradan satışa sunulacağını açıklayan Asus Türkiye Mobil İş Geliştirme Müdürü Tolga Özdil, \"Stoklarla sınırlı olan ürün, yarından itibaren ön sipariş verenler için ASUS e-store\'da 3 bin 299 liradan satılacak. 2 hafta sonra da telefon Türkiye piyasasında olacak\" dedi.

Asus’un akıllı telefonlarından ZenFone 5Z’nin ön sipariş tarihi 6 Temmuz olarak açıklanırken, ZenFone Max ve ZenFone Max Pro ise bu yılın Ağustos ayında Türkiye’de teknoloji severlerle buluşacak. ZenFone 5Z\'nin yapay zeka ve çift kamera sistemi barındırdığını anlatan Tolga Özdil, \"ASUS’un şimdiye kadar tasarladığı en üst seviye işlemci olma özelliği taşıyan, 8 çekirdekli Snapdragon 845 işlemcili ZenFone 5Z, yapay zekası, çift kamera sistemini barındırıyor. ZenFone Max 5.5 inç’lik full ekran görünümü, 4000mAh güç yönetimi ile geliştirilmiş yüksek kapasiteli bataryası ve 13MP dual kamerası ile yoğun ve hızlı tempoda yaşayanların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bir diğer ASUS modeli olan ZenFone Max Pro ise Snapdragon 636 işlemci, 6 inç Full HD+ (2160x1080) 18:9 çerçevesiz ekrana sahip ve 5000mAh bataryasıyla da ultra uzun bir pil ömrü vaat ediyor\" diye konuştu.

\"YENİ TEKNOLOJİ VARSA DİREK TÜKETİCİYE SUNUYORUZ\"

Asus\'un teknoloji lideri olmayı seven bir firma olduğunu söyleyen Asus Türkiye sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, \"1 yıl geçmeden yeni telefonlarla tüketicinin karşısına çıkıyoruz. Asus teknoloji lideri olmayı seven bir firma. Yeni bir teknoloji keşfettiyse bunu tüketiciye sunmak için sabırsızlanıyor. Biz aslında çok zamanlama beklemiyoruz, elimizde bir teknoloji varsa bunu tüketiciyle buluşturuyoruz. Geçtiğimiz eylül ayında Zenfone 4 ile tüketicinin karşısına çıktık o zaman fotoğraf ve tasarım ağırlıklı ürünlerimiz vardı. Ama hemen 8 ay sonra Zenfone 5 ile tüketicinin karşısına çıkıyoruz çünkü artık yapay zeka var. İnsanların hayatını kolaylaştırıyor. Yeni teknolojiyle gelen telefonlarda, ciddi performans gelişimi mevcut. Biz de bu teknolojiyi bir an önce tüketiciyle buluşturmak istedik\" dedi.

\"ZENFONE 5Z BİZİM İÇİN KRAL\"

Zenfone 5Z serisinde tek bir telefon olmadığını dile getiren Özdil, \"Bugün 4 telefonun tanıtımını yapacağız. Zenfone 5Z bizim için kral, şu ana kadar Asus\'un yapmış olduğu en iyi ve akıllı ürün. Bundan daha performanslı bir ürün daha önce yapmamıştık. Performans olarak Türkiye\'de raflarda olan en iyi ürün, son kullanıcıya uygun fiyatla sunmayı amaçlıyoruz. Zenfone 5\'i 1 buçuk ay önce çıkardık, beklediğimizden daha çok talep aldık ve stoklarımız bitti. Ana temamız yapay zekayla beraber insanların unutup yapmadığı veya yapacağınız şeyleri siz uğraşmadan telefonunuz düşünüp o işlemleri sağlıyor. Örneğin, sizin hangi saatlerde uyuduğunuzu bilerek ona göre şarjını yapıyor. Max Pro diye bir ürünümüz var, 4 yıldır bu ürünleri Türkiye\'ye getiriyoruz. Tüm telefon serilerimiz insanlara yüksek performansla, uygun fiyatla sunuyoruz\" diye konuştu.

\"YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNİ BARINDIRIYOR\"

Yapay zeka teknolojisinin hakim olduğu ZenFone 5Z\'nin yüksek pil ömrüne dikkat çeken Tolga Özdil, \"Ürün, çerçevesiz ekran, çift kamera, öğrenme teknolojisi ve görüntü algılama özelliği ile Snapdragon 845 işlemcisi, akıllı çift kamera sistemiyle yüksek pil ömrüne sahip. ASUS AIBoost teknolojisini içeren ZenFone 5Z, hızlı performans ile batarya ömrünü birleştirerek, oyunlar ve diğer zorlu uygulamaları çalıştırırken de yüksek performans sunuyor. Kullanıcılara parmak izi okuyucusunun yanında yüz tanıma özelliği de sunan ZenFone 5Z’nin \'Yapay Zeka Görüntü Algılama\' teknolojisi, fotoğrafı çekilen nesneyi hızlıca analiz ederek, ayarları optimize ediyor ve bu sayede en güzel fotoğrafı kolayca elde etme imkanı sağlıyor. Şarj oranını dinamik olarak ayarlayarak pil ömrünü maksimum düzeye çıkaran hatta şarj etme alışkanlıklarını kişiselleştirip kişisel şarj planı da öneren Yapay Zeka Teknolojisi, kullanıcıların bulunduğu ortamın ses düzeyine göre kendini adapte ederek, çağrının ses yüksekliğini ortama göre ayarlama özelliği ile de fark yaratmayı hedefliyor\" ifadelerini kullandı.

\"‘ŞARJIM BİTTİ’ KABUSU SONA ERİYOR\"

ZenFone Max Pro serisi hakkında da bilgi veren Özdil, \"ASUS’un ZenFone ailesinin en yeni üyelerinden, 6 inç Full HD görüntü kalitesi ve ekranı ile göz dolduran ZenFone Max Pro, uzun ömürlü 5000mAh bataryasıyla ön plana çıkıyor. Bu özelliği ile 35 gün standby kalabilen Max Pro, 13MP’lik arka, 8 MP’lik ön kamerası ve 5 MP portre modu ile istediğiniz her an özel anlarınızı anıya dönüştüren benzersiz bir yol arkadaşı oluyor. ZenFone Max Pro, Tersine Şarj Özelliği ile her yere götürebileceğiniz power bank olarak her daim hayatı kolaylaştırıyor. Max Pro\'nun satış fiyatı ise bin 799 lira\" dedi.

AKTİF BİR YOL ARKADAŞI ARAYANLAR İÇİN ZENFONEMAX

ZenFone’u Max\'ın bir günün üzerinde pil örü sunduğunu belirten Özdil ürünün özelliklerini şu sözlerle anlattı:

\"ASUS’un 4000 mAh bataryası ile bir günün üzerinde pil ömrü vaat eden bir diğer yeni nesil Zen Fone’u Max ise 1.4GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemcisinden aldığı gücünü 3GB RAM’i ile pekiştiriyor. Android işletim sisteminin son sürümü olan Oreo işletim sistemine sahip olan ZenFone Max, Micro SD kart ile artırılabilen 32 GB dahili depolama alanıyla dikkat çekiyor. 5.5 inç, 5 noktalı çoklu-dokunuşlu kapasitif dokunmatik paneliyle yepyeni bir kullanıcı deneyimi sunan ZenFone Max, yüz tanıma özelliğiyle de hızlı ekran kilidi açma imkanı sağlıyor.\"

Lansmana özel sınırlı sayıda ZenFone 5Z, 6 Temmuz 2018 tarihinde Vatan Bilgisayar ve Asus e-Store’da ve tr.store.asus.com sitesi üzerinden ön sipariş için 3.299 lira fiyatıyla satışa sunulacak.