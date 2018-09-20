ASUS ZenFone Max Pro Türkiye'de

İSTANBUL, (DHA)- YÜKSEK pil kapasitesine sahip çift SIM kart destekli ZenFone Max serisinin yeni modeli ZenFone Max Pro, Türkiye\'de 2 bin 399 lira ön sipariş fiyatıyla Hepsiburada.com üzerinden teknoloji severlerle buluştu.

İki güne kadar pil ömrü olan, çift arka kameralı ve çift SIM kart destekli Zen Fone Max Pro Türkiye\'de 2 bin 399 lira fiyatla ön siparişe çıktı. 20 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Hepsiburada.com üzerinden ön satışta olacak ZenFone Max Pro, sonrasında 2 bin 699 liradan piyasaya sürülecek.

Enerjiyi verimli kullanan sekiz çekirdekli yeni nesil Snapdragon 636 işlemcisi bulunan ZenFone Max Pro, yüksek kapasiteli 5000 mAh pili sayesinde tek şarjla uzun süre kullanım sağlıyor. Saf Android deneyimi sunmak için Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle birlikte gelen telefon, yenilenen kullanıcı arayüzüyle üretkenliği artırıyor. Yüz tanıma özelliği sadece ekrana bakarak telefon kilidini açma imkanı tanırken, arkada yer alan parmak okuyucusu da cihazı tek dokunuşla anında kullanıma hazır hale getiriyor.

Geniş ekran oranı ve akıllı amfiye sahip hoparlörleri sayesinde ZenFone Max Pro ile video izlemek ve oyun oynamak daha farklı bir hal alıyor. İki ayrı uygulamayı büyük ve geniş ekranda zahmetsizce yan yana çalıştıran kullanıcılar, böylelikle aynı anda birden fazla görevi yürütebiliyor. Tasarımında hafif metal gövde ve kenarsız, tam görünümlü ekran kullanılan cihaz, yüksek renk doğruluğuna sahip olmasının yanı sıra görüntüleri kolayca işleyen bir teknoloji ile daha canlı görseller ve gelişmiş 3D grafikler elde etme fırsatı da sunuyor. Tek şarjla 20 saate kadar online video izlemenin mümkün olduğu telefonda, oyunseverler de 10 saate varan kesintisiz oyun oynama şansı yakalıyor.

Gelişmiş çift kamera sistemi de bulunan ZenFone Max Pro yüksek çözünürlüklü sensör ve kaliteli lensleri sayesinde net fotoğraflar yakalamayı mümkün kılarken, telefonun arka tarafında yer alan ikinci kamera ise yakın çekimler ve portreler elde etmek için kullanılıyor.

ASUS ZENFONE MAX PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6 inç, Full HD + (2160 x 1080)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 636 (1,8 GHz 8 çekirdeli işlemci)

RAM: 4GB

Depolama: 64 GB

Arka kamera: 13 MP /5 MP

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh

İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo (Saf Android deneyimi)

Diğer Özellikler: Çift SIM kart desteği (Üçlü yuva, 2TB a kadar yukseltilebilir) 2.5D eğimli ekran, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, akıllı ekran kilidi açma, NXP akıllı amfiye sahip hoparlör

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