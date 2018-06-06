ASUS Republic of Gamers'in ilk oyuncu telefonu ve yeni ürünleri Computex 2018'de tanıtıldı

İSTANBUL, (DHA)- ASUS Republic of Gamers (ROG),dünyanın ilk 3D vapor-chamber soğutma sistemine sahip oyuncu akıllı telefonunu tanıttı. Firma bunun yanında ROG Strix SCAR II ve ROG Strix Hero II oyuncu dizüstü bilgisayarları dahil en yeni gaming ürünleri serisini Computex 2018 kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında tanıttı.

ASUS Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih ROG ürün serisinin genişlemesiyle ilgili heyecanını paylaştı ve, “Bugün farklı olmaya cesaret edenlerin bir kutlamasıdır. 12 yıl önce ROG, oyuncular için tasarlanan en üst düzey sistemleri yaratma arzumuzla kuruldu. Şimdi ise dünya çapında ROG mühendisleri, tasarımcıları, profesyonel oyuncuları ve meraklıları ile bu hedeflere ulaştık. Yeni nesil oyun yeniliklerini yaratmaya çalışırken, bu ruhu daha da ilerleteceğiz” dedi.

ROG telefon, bir Game Cool 3D vapor-chamber soğutma sistemine, ultrasonik AirTrigger dokunmatik sensörlere, yatay mod için optimize edilmiş ve yan tarafında konumlandırılmış portlara sahip bir oyuncu merkezli tasarıma, HDR görsellerle canlı bir AMOLED ekrana, 90Hz\'lik tazeleme hızına ve gerçek bir oyun deneyimi için 1 ms tepki süresine sahip.

Özünde saf ROG oyun DNA\'sına sahip en hızlı 2.96 GHz\'lik 8 çekirdekli QualcommA dreno 845 Mobil Platformu oyun için optimize edilmiş Qualcomm Adreno 630 GPU\'yu destekliyor. Qualcomm Teknoloji Şirketi Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Don McGuire, ROG ve Qualcomm arasındaki uzun vadeli ortaklığını vurguladı.

\"HIZ İÇİN TASARLANDI\"

McGuire, “Qualcomm ve ASUS uzun yıllar boyunca büyük başarılar kazandılar ve bugün ise en son teknoloji ürünü cihazlardan biri olan ROG Telefonumuzun heyecanını yaşıyoruz. Tamamen yeniden tasarlanan Snapdragon 845 Mobil Platformu ile oyunlar için optimize edilmiş Adreno 630 GPU, hız için tasarlanmıştır ve batarya verimliliğini en üst düzeye çıkartarak kullanıcılara daha uzun süre oyun deneyimi sunar. Snapdragon 845 benzersiz bir oyun deneyimi sunmak için tasarlanmıştır; performans, hızlı ve pürüzsüz grafikler ve Gigabit, LTE veya 802.11ad Wi-Fi üzerinde hız sağlar” diye konuştu.

ROG etkinliğinde ayrıca ROG Strix SCAR II ve ROG Strix HeroII’nin de dahil olduğu yeni oyun dizüstü bilgisayarları da duyuruldu. ROG Strix SCAR II ve ROG Strix Hero II, üstün kontrollü oyunculara HyperStrike Pro klavyesi sunarken, hızlı tempolu oyunlarda maksimum avantaj için ultra hızlı 3ms ekran tepki süresi ile 144Hz süper dar çerçeve ekranını sunuyor.

(FOTOĞRAFLI)