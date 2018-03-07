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Bilim / Teknoloji

Asus Republic of Gamers espor kulübü Royal Bandits'e sponsor oldu

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE’DE espor’un gelişmesi için profesyonel ve amatör oyunculara desteğini sürdüren ASUS Republic of Gamers (ROG), Royal Bandits espor kulübünün ana sponsoru oldu

07 Mart 2018 15:24

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE’DE espor’un gelişmesi için profesyonel ve amatör oyunculara desteğini sürdüren ASUS Republic of Gamers (ROG), Royal Bandits espor kulübünün ana sponsoru oldu.

Oyuncular için Republic of Gamers (ROG) markasını tasarlayan teknoloji şirketi ASUS, espor oyuncularına yakından temas ederek espor’un gelişmesi için Royal Bandits espor kulübüyle anlaştı. Daha önce Republic of Gamers Üniversite Ligi, BAU eSports gibi sponsorluklarla adından söz ettiren ASUS ROG, bu kez espor dünyasının en hızlı büyüyen takımlarından Royal Bandits espor kulübüne sponsor oldu. ROG ve Royal Bandits arasındaki işbirliği Grand Pera\'da gerçekleştirilen  etkinlikte duyuruldu. Royal Bandits CS: GO ve League of Legends oyuncuları ile espor tutkunlarının yaptıkları bire bir karşılaşmalar geceye damgasını vurdu.

\"SPORCULARIN YANINDA OLMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ\"

Republic of Gamers markasını oyuncular için özel ürettiklerini söyleyen Asus Türkiye ülke müdürü Özge Kılıç Güler, \"Biz takım ve liglerin sponsoru oluyoruz. Neden takım ve ligler bizim için önemli. Çünkü ürettiğimiz ürünlerimizi profesyonel ya da amatör oyuncuların tecrübe edebilmesini amaçlıyoruz. Ürünlerimizin performansını oyuncuların rahat kullanıp kullanmadıklarını en iyi burada görebiliyoruz. Onların yorumlarıyla daha iyi ürünler üretmeye çalışıyoruz\" dedi. Espor\'a farkındalığın arttığını da söyleyen Güler, \"Yurtdışına baktığımızda halen gidilecek bir miktar yol var ama espora ilgi her geçen gün artıyor\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE POPÜLER HALE GELECEK\"

Espor\'un Türkiye\'de popüler bir hale geleceğini belirten Can Gürsu, \"Diğer spor dallarında nasıl bir kulüp yapısı varsa elektronik sporlarda da bu geçerli. O yüzden biz asla oyuncu demiyoruz sporcu ve atletlerimiz diyoruz. Önümüzdeki senelerde Türkiye\'de bu spor popüler hale gelecek. Asus ile ciddi bir birlikteliğe imza attık. Umarız uzun süreli bir birliktelik olacak. Genç nüfusumuz dolayısıyla espor\'un çok gelişeceğine inanıyorum. Çok güzel günler bizi bekliyor\" ifadelerini kullandı.

Royal Bandits CS: GO ve League of Legends oyuncularının çekişmeli yarışına sahne olan gece derece alanlara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

(FOTOĞRAF/GÖRÜNTÜ)

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