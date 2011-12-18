Asude Hanım'ın menopozuna erkek ilgisi

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ERKEKLER DAHA ÇOK İLGİ GÖSTERİYOR





Esra Ülger, ünlü çizgi ustası Metin Üstündağ'ın yönettiğini oyunu kendisinin yazdığını ve oynadığını söyledi.Kendisinin de bir dönem karikatürist olduğunu dile getiren Ülger, menopoza girmiş bir kadının yaşadığı dönemi trajikomik bir şekilde anlattıkları oyunu, 1,5 yılda hazırladıklarını ifade ederek, oyunun içeriği ile ilgili de şunları söyledi:''Menopoz dönemi bir kadının en duyarlı zamanı. Asude hanım küçük burjuva kadını. Menopoza giriyor ve bu duyarlı anında dünyaya bakış açısı değişiyor. Dünyayı değerlendirmeye çalışıyor. Bu arada gel-gitler yaşıyor. Bu gel-gitleri, Asude hanımın danslarıyla, müziklerle anlatmaya çalıştık. Trajikomik olarak başladı oyun. Sonra karikatüristlerin el atmasıyla oyun interaktif tiyatroya dönüştü. Seyircinin duygularını sürekli ayakta tutan bir oyun haline geldi. Seyirci yer yer katılıyor oyuna, yer yer kızıyor, yer oyuncuyla şarkı söylüyor.''Esra Ülger, oyuna erkek seyircinin kadınlardan çok daha fazla ilgi gösterdiğini belirterek, ''Erkek seyirci önce çekinerek geliyor sonra daha çok tepki gösteriyor. Kadın seyirciler benden bahsediyor düşüncesiyle utanıyor. Erkek seyircinin çok hoşuna gidiyor. Önce çekinerek geliyor, sonra bayağı gülüyor erkek seyirci. Hatta interaktif oyun olduğu için erkek seyircilerin kadın seyircilerden daha fazla katılımı var, oyuncuyla daha fazla muhatap oluyor'' dedi.Tiyatroya genel olarak ilginin istenilen düzeyde olmadığını dile getiren Ülger, şunları kaydetti:''İnsanlar televizyona çok daha fazla takılıyor. Dizilere takılmış vaziyette. Tiyatroya gelmek istiyorlar ama televizyon bağlıyor onları. Eski tiyatro coşkusu yok insanlarda. Benim tiyatrodan beklentim çok fazla. Tiyatronun insanları gösterecek bir ayna olduğunu, nerede olduğumuzu, kim olduğumuzu gösterecek bir ayna olduğunu düşünüyorum. İlerlemenin en büyük noktalarından biri olduğunu düşünüyorum. Tiyatrosuz bir dünyanın olamayacağını düşünüyorum'' dedi.Tiyatronun yerinin bambaşka olduğunu ve asla unutulmaması gerektiğini ifade eden Ülger, ''Tiyatroyu unutmanın, bir kültürü, insanlığı, hayatı unutmak olduğuna inanıyorum'' şeklinde konuştu.Asude hanım menopozda oyununa ise ilginin çok iyi olduğunu, bu güne kadar 3 oyun oynadıklarını ifade eden Ülger, ''Bir kadının en son tepeye vuran duyarlılık döneminde yaşadığı gerginlikler, sıkıntılar, hüzünlerin hepsini Asude seyirciye anlatıyor. Menopoz kadının en duyarlı ve geri dönüşümü olmayan dönemi olduğu için herkesin bu oyundan öğrenecekleri var'' şeklinde konuştu.Esra Ülger, oyunun 20 Aralık Salı günü Caddebostan Kültür Merkezinde (CKM) tekrar oynanacağını sözlerine ekledi.