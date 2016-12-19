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Kültür-Sanat

Astsubaylığı bırakıp şarkıcılığa başladı, Youtube'da yıldız oldu

Beşiktaşlı futbolcular Olcay Şahan ve Oğuzhan Özyakup da, geçtiğimiz günlerde Er'in şarkılarını sosyal medyada paylaşmıştı

19 Aralık 2016 15:21

15 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nde astsubay olarak çalışan Ersan Er, TSK'dan ayrıldıktan sonra 'Tanrım' şarkısıyla sosyal medyada popüler oldu. Geçen aylarda çıkardığı albümü ve YouTube'da yaklaşık 15 milyon kez dinlenen 'Tanrım' şarkısıyla dikkat çeken Ersan Er, askeri konservatuvarda eğitim almış.

Ersan Er'in şarkısı şöyle:

Sabah'tan Yüksel Yavuz'un haberine göre, kariyer basamaklarını hızla çıkan Er'in; 15 sene Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Astsubaylık görevine devam ederken askeri konservatuvarda eğitim alan sanatçı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılır ayrılmaz albümünü tamamladı.

2645 İstanbul adlı şirketle çalışan şarkıcı, sosyal medyada da çok popüler. Beşiktaşlı futbolcular Olcay Şahan ve Oğuzhan Özyakup da, geçtiğimiz günlerde Er'in şarkılarını sosyal medyada paylaşmıştı. Eski astsubay, önceki gün Kayseri'de yaşanan ve 14 askerin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili de şu yorumu yaptı: "Bize bu saatten sonra bir görev düşerse, bunu hissettiğimiz anda kimsenin çağırmasına gerek yok. Ben ve benim gibiler her şeyi bırakıp orada oluruz."

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AstsubayTürk Silahlı KuvvetleriYouTubeTanrımErsan Er

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