Astroworld belgesel yapımcısından Travis Scott’a ağır suçlama: Hapiste olmalı

Astroworld trajedisi hakkında yeni bir belgesel olan "Concert Crush"ın yapımcısı, rapçi Travis Scott'ın hapiste olması gerektiğini söylüyor.

Concert Crush isimli belgeselin yapımcısı Charlie Minn, “Travis Scott benim için bir serseri. Bence o bir suçlu. On kişi öldü. Bunu nasıl aşacağız?” diyor.

Geçtiğimiz yıl, ABD’de Astroworld Festivali’nde yaşanan ve 10 kişinin öldüğü faciadan sonra tartışmalar bitmiyor. Yaşananlardan sonra festival organizatörü Live Nation ve Travis Scott açılan davalarla sık sık gündeme gelirken Scott’un davranışları da tartışmaların odağında yer aldı.

"Hapis cezasını hak etmesinin nedeni, bir sorun olduğunu bilmesiydi"

Bir iddia da festival ile ilgili bir belgesel hazırlayan Charlie Minn’den geliyor. Minn, “Eleştiriyi ve hapis cezasını hak etmesinin nedeni, bir sorun olduğunu bilmesiydi. İnsanların öldüğünü bildiğini söylemiyorum ama bir sorun olduğunu biliyordu. Ambulans dondurma kamyonu değildir” dedi.

Minn, belgeselinde kurbanlara ses vermeye çalıştığını söylüyor ve “Bir konserde tekrar başka birinin incindiğini görmek istemiyorum” diyor.

Minn, sorumlu tutulması gereken tek kişinin Scott olmadığını da belirtiyor:

“Sadece Travis Scott’ı suçlamıyorum. Ortalıkta çok fazla suç var… Neredeyse altı ay oldu ve kimse sorumlu tutulmadı.”