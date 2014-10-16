Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı



Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nden (NASA) verilen bilgiye göre, Reid Wiseman ve Barry Wilmore isimli astronotların uzay yürüyüşü planlandığı gibi 6 saat 34 dakika sürdü.

Yürüyüş sırasında arızalı elektrik akımı düzenleyicisi sökülerek yenisiyle değiştirildi. Arızalı bir kamera da astronotlar tarafından değiştirildi.

Astronotlar istasyonun kenetlenme ünitesi üzerinde de çalışmalar yaptılar. 2017'den itibaren Dragon V2 adı verilen uzay araçlarının ISS'e kenetlenmesi öngörülüyor.

NASA, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, astronotların yürüyüş için öngörülen tüm görevleri yerine getirdiğini duyurdu.

Barry Wilmore ilk uzay yürüyüşünü başarıyla tamamladı. Wiseman, geçen hafta Alman astronot Alexander Gerst ile birlikte uzay yürüyüşüne çıkmıştı. Geçen haftaki yürüyüşte, ISS'in bozulan pompasının değiştirilmesiydi. Ayrıca istasyonun robot koluna enerji sağlayacak bir birim eklenmişti.