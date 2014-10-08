Astronotlar uzay yürüyüşünde



Alexander Gerst, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) birlikte görev yaptığı ABD'li astronot Reid Wiseman ile birlikte dün ilk kez uzay yürüyüşüne çıktı.

38 yaşındaki Gerst, toplam 6 saat 13 dakika süren yürüyüş boyunca çeşitli görevler yerine getirdi.

Bunlardan en önemlisi ISS'in bozulan pompasının değiştirilmesiydi. Ayrıca istasyonun robot koluna enerji sağlayacak bir birim eklendi.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), planlanan tüm görevlerin başarıyla yerine getirildiğini duyurdu.

Mayıs ayında ISS'e ulaşan Gerst'in görevi toplam 6 ay sürecek. Gerst'in burada 100'ü aşkın deneyde görev alması öngörülüyor.