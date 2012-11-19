'Astronotlar Mars'ta hayatta kalabilir'

Mars keşif aracı Curiosity, Kızıl Gezegen’deki radyasyon seviyesinin Dünya’nın alt yörüngesindeki radyasyon seviyesiyle çok yakın olduğunu tespit etti. Elde edilen bulgular, Mars’taki radyasyon seviyesinin sanıldığının aksine astronotların yaşamını riske atmayacak seviyede olduğuna işaret etti.

Altı tekerli nükleer laboratuvar Curiosity, Mars’ın yüzeyinde yaptığı radyasyon ölçümlerini Dünya’ya yolladı. Mars’ta bugüne kadar birçok ilke imza atan Curiosity, bir gün Kızıl Gezegen’e ayak basacak olan astronotların burada hayatta kalabileceğini gösteren bulgular elde etti.

ABD’nin Colorado eyaletinde fiziki bilimler ve mühendislik araştırmalarının yapıldığı Boulder Güneybatı Araştırma Enstitüsü’nden Don Hassler, Curiosity’nin yaptığı ölçümlere bakarak, “Astronotlar kesinlikle bu şartlarda hayatta kalabilir” ifadesini kullandı.

Curiosity’nin Radyasyon Değerlendirme Detektörü’nün (RAD) baş sorumlusu olan Hassler, yaptıkları ölçümlerle Mars’ın geçmişine ait bilgiler elde etmeye çalıştıklarını, aynı zamanda Kızıl Gezegen’e gelecekte yapılacak insanlı uzay görevlerinin önünü açmaya çalıştıklarını ifade etti.



'Dünya'nın yörüngesindekiyle aynı'



Mars’a Ağustos ayında inen ve o tarihten bu yana birçok ölçüm yapan Curiosity, Kızıl Gezegen’deki radyasyon seviyesinin, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) astronotların maruz kaldığı radyasyon seviyesine yakın olduğunu tespit etti. Hassler, basın açıklamasında, “Curiosity’nin Mars’a olan dokuz aylık yolculuğu boyunca derin uzayda maruz kaldığı radyasyonun, Mars’ın yüzeyindeki radyasyon oranının yaklaşık iki katı olduğunu” belirtti.

Bulgular aynı zamanda, Dünya’nın atmosferinin yüzde 1’i kalınlığında olan Mars atmosferinin, hızlı kozmik parçacıklara karşı önemli bir koruma sağladığını da gösterdi. Mars, Dünya’mızın aksine atmosferinde bir koruma kalkanı gibi görev yapan manyetik alanlara sahip değil.

Curiosity’nin RAD cihazıyla yaptığı ölçümler, Mars’ın atmosferindeki kalınlaşma ve inceleşmelerden dolayı gün içindeki radyasyon miktarının yüzde 3 ile 5 arasında oynadığını ortaya koydu. Curiosity’nin iki yıl olarak planlanan Mars görevinde sadece 3 ayı geride bıraktığına dikkat çeken Hassler, Kızıl Gezegen’deki radyasyon miktarı hakkına daha çok fazla bilgi toplayacaklarını söyledi.



'İnsanlı görev yapabilmek adına çok önemli'



Hassler, yaptıkları çalışmalarda astronotların Mars görevlerinde ne kadar radyasyona maruz kalacaklarını tespit etmeye çalıştıklarını sötledi. Ayrıca, Mars’ın yüzeyinde gerçekleştirilecek görevde ve Dünya’ya geri dönüş yolculuğunda da ne kadar radyasyona maruz kalınacağının tespit edilmesi, gelecekte Kızıl Gezegen’e yapılacak insanlı görevler için çok önemli.

Curiosity’nin bir diğer önemli radyasyon görevi, Güneş fırtınalarından yayılan kozmik parçacıkların Mars yüzeyine saçtığı radyasyonu ölçmek olacak. Keşif aracı, henüz böyle bir fırtınaya denk gelmiş değil.

Curiosity’nin sahip olduğu 10 deney ve ölçüm cihazından biri olan RAD, keşif aracına Mars’ta mikrobiyolojik yaşam bulunup bulunmadığını tespit etmesinde de yardımcı olacak. Curiosity’nin çevre gözlem görevinde yer alan California’daki Ashima Araştırma Merkezi’nden Claire Newman, “Ne kadar çok bilgi elde edersek Mars’ın iklimi ve atmosferi hakkında o kadar çok şey öğreneceğiz. Şu ana kadar elde edilen bulgular, Mars’ın geçmişte tahmin ettiğimiz bir atmosfere sahip olduğuna işaret ediyor” dedi.