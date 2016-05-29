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Yaşam
Deutsche Welle

Astronotlar için yaşam alanı hazır

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), astronotlar için yaşam alanı olarak kullanılacak modülü başarıyla genişletti.

29 Mayıs 2016 15:18

Bigelow Genişletilebilir Faaliyet Modülü
(BEAM) adı verilen modülün genişletilmesi
çalışmaları 7 saatten daha uzun sürdü. Astronot Jeff Williams çalışma sırasında
modülün duvarlarına bir vana aracılığıyla hava yolladı.
Genişletme işlemleri tamamlanınca Williams, BEAM içindeki 8 hava tankını açtı.
Astronotlar, modül içinde bir dizi test yaparak içerisindeki hava yoğunluğunun uygun
olup olmadığını ve gelecek hafta uzaya girmeden önce hava kaçırmadığını
inceleyecek.
Astronotlara yaşam alanları oluşturacak

"Beam", Bigelow Aerospace isimli bir özel şirket tarafından geliştirildi. 18 milyon
dolara mal olan modül uzayda ilk kez denendi. "Şişme odalar"ın Ay ve Mars'ta
astronotlara yaşam alanları oluşturması amaçlanıyor.
Modülün en önemli avantajı ulaştırma sırasında çok az yer kaplaması. Ancak modülün
astronotları güneş ışınları, aşırı ısı farkları ve uzay çöpü tehdidinden ne kadar
koruduğu ise belirsiz. "Beam" bünyesinde elektromanyetik dalgaları ölçen sensörler
bulunduğu, bunların ISS'te görev yapan astronotlarca düzenli olarak toplanacağı
belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Amerikan UzayHavacılık DairesiGenişletilebilir Faaliyet ModülüJeff WilliamsWilliams BEAMBigelow AerospaceMarsISSDeutsche Welle Türkçe DW/BS/NH/HT

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