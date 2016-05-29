Astronotlar için yaşam alanı hazır

Bigelow Genişletilebilir Faaliyet Modülü

(BEAM) adı verilen modülün genişletilmesi

çalışmaları 7 saatten daha uzun sürdü. Astronot Jeff Williams çalışma sırasında

modülün duvarlarına bir vana aracılığıyla hava yolladı.

Genişletme işlemleri tamamlanınca Williams, BEAM içindeki 8 hava tankını açtı.

Astronotlar, modül içinde bir dizi test yaparak içerisindeki hava yoğunluğunun uygun

olup olmadığını ve gelecek hafta uzaya girmeden önce hava kaçırmadığını

inceleyecek.

Astronotlara yaşam alanları oluşturacak

"Beam", Bigelow Aerospace isimli bir özel şirket tarafından geliştirildi. 18 milyon

dolara mal olan modül uzayda ilk kez denendi. "Şişme odalar"ın Ay ve Mars'ta

astronotlara yaşam alanları oluşturması amaçlanıyor.

Modülün en önemli avantajı ulaştırma sırasında çok az yer kaplaması. Ancak modülün

astronotları güneş ışınları, aşırı ısı farkları ve uzay çöpü tehdidinden ne kadar

koruduğu ise belirsiz. "Beam" bünyesinde elektromanyetik dalgaları ölçen sensörler

bulunduğu, bunların ISS'te görev yapan astronotlarca düzenli olarak toplanacağı

belirtildi.

